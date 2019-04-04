У Вінниці запрошують на чемпіонат з ловлі хижої риби



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Усіх охочих вінницьких рибалок запрошують у Якушинці на дводенний чемпіонат з ловлі хижої риби. На два дні...

Як повідомили у Вінницькій федерації риболовного спорту, протягом двох днів - 20 та 21 квітня у Якушинцях на озері «Цукерня», відбудеться чемпіонат Вінницької області з ловлі хижої риби спінінгом з берега «Весняний хижак 2019».

Урочисте відкриття змагань відбудеться у суботу, 20 квітня, о 07:30. Перший тур змагань – активний лов риби, запланований на 08:00. Всього турів буде три - тривалістю у 3 години 30 хвилин кожен. У кожному турі буде по 3 старти, згідно черговості жеребкування.

Відомо, що прийняти участь у чемпіонаті можуть усі охочі команди рибаків, однак є головна умова - кількість учасників у команді повинна складати три особи. Також до команди може входити один запасний учасник або тренер.

Розмір реєстраційного внеску становить 500 грн з членів обласних федерацій риболовного спорту та 550 грн для всіх інших. Однак, якщо учасники вирішили прийняти участь в день змагань, оплата реєстраційного внеску на місці становитиме вже 600 грн.

За умови, коли вік учасника до 18 років, або він є пенсіонером, то для даної категорії спортсменів реєстраційний внесок дешевший – 250 гривень, однак таких осіб може бути лише шестеро.

Офіційне оголошення результатів та нагородження переможців заплановане на неділю, 21 квітня, о 14:00. До заліку приймаються такі риби, як щука, судак, окунь, сом, головень, жерех, форель, язь. Переможців чемпіонату нагородять медалями, дипломами відповідних ступенів, а також призами.

Якщо майбутній учасник вагається у своїх силах, він може взяти участь у тренуванні перед чемпіонатом. Вартість такого тренування становить 100 гривень до 14 квітня включно, однак лише за наявності проплаченого реєстраційного внеску, адже з 15 до 19 квітня тренування в зонах змагань будуть заборонені.

До участі у змаганні допускаються особи віком старше 16 років. Максимально дозволена кількість команд – 15. До основного списку реєстрації команді потрапляють тільки після повної проплати реєстраційного внеску на зборах ВоФРС щовівторка або на карту банку. Детальніше про реєстрацію та змагання можна дізнатися за телефонами: (063) 605 16 26 або (067) 183 93 05 (Вишневецький Ілля), або на сторінці заходу тут.