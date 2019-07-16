У Вінниці затримали митників на робочому місці



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Начальник одного з митних постів за хабарі вирішував питання щодо безперешкодного розмитнення автомобілів

На Вінницькій митниці задокументували корупційну схему розмитнення транспортних засобів. 15 липня під час одержання чергового «траншу» правоохоронці затримали начальника митного посту та його підлеглого.

Як повідомляє Нацполіція, було вилучено 95,7 тис. гривень, одержаних у якості неправомірної вигоди.

Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми розмитнення автомобілів причетні начальник одного з митних постів та інші митники. За кожну виставлену митну декларацію суб’єкти господарювання повинні були сплачувати 500 гривень неправомірної вигоди.

Затримали начальника митного посту та його підлеглого

Були задокументовані численні факти одержання начальником одного з митних постів винагороди на загальну суму майже 300 тис. гривень. За певну винагороду останній вирішував питання щодо безперешкодного розмитнення товарів, а саме транспортних засобів.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

Начальник митного посту та підлеглий затримані в порядку ст. 208 КПК України.