У Вінниці затримали поліцейського за підозрою у вбивстві чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало оперуповноваженого кримінальної поліції у Вінниці за підозрою в убивстві чоловіка, який відмовився бути понятим.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Зазначається, що до суду направлено обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за підозрою в перевищенні своїх службових повноважень, які призвели до смерті людини.

«Досудовим розслідуванням установлено, правоохоронець запропонував громадянину бути понятим при вилученні боєприпасів. Отримавши відмову, між ними виник конфлікт, у результаті якого міліціонер завдав чоловікові удар кулаком в обличчя. Від удару потерпілий упав і вдарився головою об асфальтове покриття. Від отриманих ушкоджень чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями», - сказано в повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Вінницької області. За фактом події було відкрито справу за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

В повідомленні зазначено, що в разі доведення провини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.