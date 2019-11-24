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    У Вінниці затримали поліцейського за підозрою у вбивстві чоловіка

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    У Вінниці затримали поліцейського за підозрою у вбивстві чоловіка

    Правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років

    Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало оперуповноваженого кримінальної поліції у Вінниці за підозрою в убивстві чоловіка, який відмовився бути понятим.

    Про це йдеться в повідомленні ДБР.

    Зазначається, що до суду направлено обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за підозрою в перевищенні своїх службових повноважень, які призвели до смерті людини.

    «Досудовим розслідуванням установлено, правоохоронець запропонував громадянину бути понятим при вилученні боєприпасів. Отримавши відмову, між ними виник конфлікт, у результаті якого міліціонер завдав чоловікові удар кулаком в обличчя. Від удару потерпілий упав і вдарився головою об асфальтове покриття. Від отриманих ушкоджень чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями», - сказано в повідомленні.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Вінницької області. За фактом події було відкрито справу за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

    В повідомленні зазначено, що в разі доведення провини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.

    прокуратура кримінал Державне бюро розслідувань чоловік
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