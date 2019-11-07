У Вінниці ЗІЛ зіштовхнувся з трамваєм



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У Вінниці сталося ДТП. Водій вантажівки ЗІЛ зіткнувся із трамває

У В мережі з'явилось відео моменту зіткнення вантажівки із трамваєм. Про це повідомляють у Ситуаційному центрі Вінниці.

За даними патрульної поліції, 5 листопада на Хмельницькому шосе водій, керуючи автомобілем ЗІЛ, при повороті праворуч, не надав перевагу у русі трамваю №4, який рухався по відокремлених від проїзної частини коліях. Внаслідок зіткнення на деякий час було паралізовано рух усіх трамваїв на цьому напрямку.

Згодом, інспектори правопорядку владнали ситуацію та склали на водія вантажівки протокол за вчинення ДТП, а саме за ст. 124 КУпАП.

Джерело: Vinbazar