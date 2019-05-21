Більше тисячі юних вінничан отримали відзнаки на святі обдарованої молоді «Талант - 2019»



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20 травня у Вінниці відбулося загальноміське свято обдарованої молоді «Талант – 2019»

Грамоти та грошові премії отримали кращі учні вінницьких шкіл, які стали переможцями олімпіад різних рівнів, змагань, конкурсів, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, учні шкіл естетичного виховання, клубних формувань тощо. Відзначили й обдарованих учнів та студентів, які за підсумками другого семестру цього навчального року стали стипендіатами Вінницької міської ради.

Традиційно, наприкінці травня у Вінниці проводиться загальноміське свято обдарованої молоді. Під час цього заходу нагороджуються юні вінничани за досягнення у навчанні, мистецтві та спорті.

Талановитих учнів та студентів привітав міський голова Сергій Моргунов.

«Ви є гордістю не лише Вінниці, а й всієї України. Запорукою вашого успіху є наполеглива праця над собою, завдяки якій ви й маєте такі чудові досягнення. Я впевнений, що ви не будете зупинятися на досягнутому і й надалі працюватимете над собою. Важливо, що у вас є можливість реалізувати себе в майбутньому, наприклад, у створенні комфортного і сучасного міста, в тому, щоб наша Україна була сильною і заможною. У вас відкриваються досить широкі можливості навіть на світовому рівні, враховуючи глобалізацію та інформатизацію. Все залежить від вас, від підтримки батьків і вчителів. Бажаю, щоб вами пишалися не лише ваші рідні та близькі, а й вся Вінниця та Україна», – каже Сергій Моргунов.

Привітав молодих талантів і заступник голови облдержадміністрації Ігор Івасюк.

«У вашому молодому віці ви вже маєте великі успіхи у мистецтві, різних науках та спорті. Ви б не розвивались, якби не працювали над собою. Ваші досягнення є результатами вашої праці та ваших наставників. Бажаю, щоб всі ваші знання дозволили вам стати успішними в житті», – зазначив Ігор Івасюк.

У 2018-2019 навчальному році на всеукраїнських олімпіадах учні шкіл вибороли 449 місць та 21 у загальнодержавних. А у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук вінничани вибороли 75 місць у обласних та 10 – у загальнодержавних етапах. Чимало школярів вибороли призові місця у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях.

Значних результатів досягли й вихованці мистецьких навчальних закладів міста. У цьому навчальному році творчі вінничани посіли 229 призових місць у міських, 313 - у обласних та регіональних, 1031 - у всеукраїнських та 494 - у міжнародних конкурсах. Заклади культури за результатами цього навчального року мають 519 дипломантів конкурсів, фестивалів та виставок різних рівнів.

Значних висот досягли й юні спортсмени. Вони здобули 1613 призових місць на обласних змаганнях, 870 – на всеукраїнських та 155 – на міжнародних.

За підсумками ІІ семестру 2018-2019 навчального року стипендіатами міської ради стали 400 учнів та студентів навчальних закладів міста Вінниці. З них – 311 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, 35 вихованців початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та клубних формувань, 16 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 38 студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.