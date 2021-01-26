У Вінницькій області чоловік катував 90-річну жінку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення (фото,відео)

Жінка померла від сполучної травми тіла, множинних переломів ніг та рук, черепно-мозкової травми

У Вінницькій області, у селі Маньківка 24 січня поліцейські затримали раніше судимого чоловіка, який закатував 90-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінницької області.

Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, літня жінка померла від сполучної травми тіла, множинних переломів ніг та рук, черепно-мозкової травми. Мертвою за місцем проживання її виявила дочка та повідомила у поліцію.

За словами начальника відділу поліції N1 Гайсинського районного управління поліції Віктора Піруса, місцеві поліцейські спільно з оперативниками управління карного розшуку впродовж п’яти днів проводили розшукові та оперативні заходи з встановлення особи, причетної до особливо тяжкого злочину.

«Правоохоронці опитали місцевих мешканців, перевірили усіх осіб, схильних до вчинення правопорушень та раніше судимих, які проживали у населеному пункті та сусідніх селах», – сказав Пірус.

Зібрана слідова інформація на місці вчинення вбивства та інші речові докази допомогли вийти на причетну до злочину особу. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вимагання.

«Його батьки знали про те, що він вчинив вбивство, адже син повернувся додому у закривавленому одязі. Щоб допомогти йому уникнути відповідальності за вчинене, вони спалили частину одягу зі слідами крові, а частину викинули. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили ці речові докази», – йдеться у повідомленні.

У результаті проведення оперативних комбінацій, під тиском доказової бази підозрюваний зізнався у скоєному, виправдовуючись, що перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Свої дії він не міг пояснити.

Зловмиснику оголошено про підозру та затримано в процесуальному порядку. Слідство клопотатиме в суді щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення умисного вбивства відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Київщині чоловік ударом молотка вбив свою знайому.