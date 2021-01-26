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    У Вінницькій області чоловік катував 90-річну жінку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення (фото,відео)

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    Вбивцею виявився 27-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вимагання - У Вінницькій області чоловік катував 90-річну жінку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення (фото,відео)
    Вбивцею виявився 27-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вимагання
    Фото: Нацполіція

    Жінка померла від сполучної травми тіла, множинних переломів ніг та рук, черепно-мозкової травми

    У Вінницькій області, у селі Маньківка 24 січня поліцейські затримали раніше судимого чоловіка, який закатував 90-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінницької області. 

    Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, літня жінка померла від сполучної травми тіла, множинних переломів ніг та рук, черепно-мозкової травми. Мертвою за місцем проживання її виявила дочка та повідомила у поліцію.

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    У Вінницькій області чоловік катував 90-річну жінку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення (фото,відео)
    У Вінницькій області чоловік катував 90-річну жінку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення (фото,відео)
    У Вінницькій області чоловік катував 90-річну жінку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення (фото,відео)
    У Вінницькій області чоловік катував 90-річну жінку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення (фото,відео)
    У Вінницькій області чоловік катував 90-річну жінку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення (фото,відео)

    За словами начальника відділу поліції N1 Гайсинського районного управління поліції Віктора Піруса, місцеві поліцейські спільно з оперативниками управління карного розшуку впродовж п’яти днів проводили розшукові та оперативні заходи з встановлення особи, причетної до особливо тяжкого злочину.

    «Правоохоронці опитали місцевих мешканців, перевірили усіх осіб, схильних до вчинення правопорушень та раніше судимих, які проживали у населеному пункті та сусідніх селах», – сказав Пірус.

    Зібрана слідова інформація на місці вчинення вбивства та інші речові докази допомогли вийти на причетну до злочину особу. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вимагання.

    «Його батьки знали про те, що він вчинив вбивство, адже син повернувся додому у закривавленому одязі. Щоб допомогти йому уникнути відповідальності за вчинене, вони спалили частину одягу зі слідами крові, а частину викинули. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили ці речові докази», – йдеться у повідомленні.

    У результаті проведення оперативних комбінацій, під тиском доказової бази підозрюваний зізнався у скоєному, виправдовуючись, що перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Свої дії він не міг пояснити.

    Зловмиснику оголошено про підозру та затримано в процесуальному порядку. Слідство клопотатиме в суді щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    За вчинення умисного вбивства відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

    Нагадаємо, що на Київщині чоловік ударом молотка вбив свою знайому.

    Теги: вбивство Вінниччина жінка чоловік батьки
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