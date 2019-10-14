У вінницькому гуртожитку на підвіконні знайшли бойові набої та гранату



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Поліцейські вилучили у вінничанина майже 200 набоїв, 3 гранати та запаси до неї.

Попередньо до поліції зателефонувала жінка і повідомила, що на підвіконні у власному гуртожитку вона виявила набої.

Затриманий зазначив, що ці речі він знайшов і зберігав для власних цілей.

Як розповів начальника Київського відділення поліції Руслан Литвинюк, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські виявили та вилучили 174 набої до автоматичної зброїкалібру 5.45 мм , 7.62 мм, 3 гранати «Ф 1» та запали до неї. В ході оперативно – розшукових заходів поліцейські встановили, що вилучене належить 25-річному жителю обласного центру, який проживає у цьому будинку.

Зі слів затриманого, набої та гранати він знайшов і зберігав для власних потреб. Вилучені речові докази направлені на експертизу. Наразі правопорушник затриманий в процесуальному порядку, йому оголошено про підозру.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення закон передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному із сіл на Вінниччині, поліцейські вилучили у трьох чоловіків близько 35 кілограмів сухих конопель, три рушниці, понад 150 набоїв різного калібру та насіння конопель. Слідчими відкриті провадження відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Джерело: vinnytsia.today