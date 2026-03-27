Вінниця: на річці Південний Буг виявлено плями невідомого походження

Фахівці Державної екологічної інспекції виявили плями невідомого походження на річці Південний Буг. Забруднення поширюється на ділянці між Київським та Центральним мостами у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Вінницькій області.

«З метою оперативного реагування спеціалісти інспекції спільно з працівниками Вінницького рибоохоронного патруля здійснили спільний виїзд на місце події. Під час обстеження було відібрано проби поверхневих вод для подальших лабораторних досліджень», – йдеться у повідомленні.

фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області/Facebook

Зазначається, що за попередніми результатами, рівень розчиненого кисню у воді перебуває в межах норми та становить 19-20 мг/кубічний дециметр при нормативному значенні не менше 4 мг/кубічний дециметр. Під час огляду фактів загибелі водних біоресурсів не зафіксовано.

Зокрема, для встановлення характеру та джерела забруднення на місце події викликано правоохоронні органи. Ситуація перебуває на контролі відповідних служб.

