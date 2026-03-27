Вінниця: на річці Південний Буг виявлено плями невідомого походження

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області/Facebook

Фахівці Державної екологічної інспекції виявили плями невідомого походження на річці Південний Буг. Забруднення поширюється на ділянці між Київським та Центральним мостами у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Вінницькій області.

«З метою оперативного реагування спеціалісти інспекції спільно з працівниками Вінницького рибоохоронного патруля здійснили спільний виїзд на місце події. Під час обстеження було відібрано проби поверхневих вод для подальших лабораторних досліджень», – йдеться у повідомленні.

фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області/Facebook

Зазначається, що за попередніми результатами, рівень розчиненого кисню у воді перебуває в межах норми та становить 19-20 мг/кубічний дециметр при нормативному значенні не менше 4 мг/кубічний дециметр. Під час огляду фактів загибелі водних біоресурсів не зафіксовано.

фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області/Facebook

Зокрема, для встановлення характеру та джерела забруднення на місце події викликано правоохоронні органи. Ситуація перебуває на контролі відповідних служб.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Вінниці вдень 24 березня. ДСНС показала наслідки атаки

Зокрема, внаслідок російської атаки на Вінницю 24 березня загинув доктор технічних наук, професор Борис Авксентюк. Він працював на посаді професора кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, виховавши не одне молоде покоління.

Читайте також

У Нацполіції за фактом конфлікту між співробітники ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування
У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
8 березня, 18:54
Водій може отримати до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років
У Вінниці водій збив людину на смерть, тікаючи від поліції
6 березня, 09:34
РФ забруднила Дністер після атаки на Дністровську ГЕС
Удар РФ спричинив забруднення Дністра: виникла загроза для Молдови
12 березня, 16:11
Мобільна лабораторія відбирає проби води кожні шість годин, щоб постійно контролювати її якість
Забруднення Дністра: Молдова звернулася до ЄС по екстрену допомогу
14 березня, 08:02
Жінка, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, заїхала у річку
На Рівненщині автівка з’їхала у річку, загинуло подружжя
15 березня, 16:59
Післяопераційний період пройшов без ускладнень
У вінницькому онкоцентрі лікарі видалили рідкісну пухлину
17 березня, 10:54

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
