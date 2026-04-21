Глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду
Євген Жуков призначений радником голови Нацполіції
Глава МВС прокоментував відставку Жукова

Колишній начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков стане радником голови Національної поліції. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами Клименка, Жуков є бойовим генералом та людиною, яка «займалася війною». «Жуков Євген – бойовий офіцер, генерал. Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. «Хижак» чудово воює», – каже він.

Глава МВС наголосив, що Жуков не може морально перебувати на посаді, коли двоє поліцейських припустилися помилки та не захистили людей. Як зазначив міністр, вчинок патрульних відобразився на стійкості всієї правоохоронної системи.

«Звичайно, що він прийняв рішення. І він сказав «Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку». Але я дуже хотів, аби він залишився в команді. Тому Євген Жуков призначений радником Голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну», – додав Клименко.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох патрульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.

Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
«Діяли швидко і професійно». Глава МВС пояснив, як було ліквідовано голосіївського терориста
«Діяли швидко і професійно». Глава МВС пояснив, як було ліквідовано голосіївського терориста
Патрульні звільнені. Глава МВС розказав про поліцейських, які першими потрапили на місце теракту в Києві
Патрульні звільнені. Глава МВС розказав про поліцейських, які першими потрапили на місце теракту в Києві
Теракт у Києві. Стало відомо, хто очолив Патрульну поліцію після відставки генерала Жукова
Теракт у Києві. Стало відомо, хто очолив Патрульну поліцію після відставки генерала Жукова
Теракт у Києві. Правоохоронці перевіряють клініку, яка видала «психіатричну» довідку вбивці
Теракт у Києві. Правоохоронці перевіряють клініку, яка видала «психіатричну» довідку вбивці
Глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду
Глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду

