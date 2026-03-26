Розстріл патрульних в Одесі: фігурант загинув під час затримання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Для затримання стрільця в Одеській області було введено спеціальну поліцейську операцію
фото: Нацполіція

За словами поліцейських, застосування сили було вимушеним

Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За словами правоохоронців, чоловік не йшов на контакт із перемовником і під час спецоперації застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД. «Застосування сили було вимушеним – для припинення загрози життю правоохоронців», – вказано в повідомленні.

Розстріл патрульних в Одесі: фігурант загинув під час затримання фото 1
Поліцейські на місці стрілянини
Поліцейські на місці стрілянини
фото: Нацполіція
Зазначається, що 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата у поліцейських.

«Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув», – зазначає Нацполіція.

Розстріл патрульних в Одесі: фігурант загинув під час затримання фото 2
Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію
Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію
фото: Нацполіція
На місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомлено ДБР та прокуратуру.

Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. Подія сталася під час перевірки документів у водія. Двох співробітників поранено.

