Україною прокотилася хвиля «замінувань»: поліція повідомила деталі

glavcom.ua
Ростислав Вонс
За даними Нацполіції, жодне з повідомлень про замінування не підтвердилося
фото: Національна поліція України (ілюстративне)

Правоохоронці отримали сотні анонімних повідомлень про замінування будівель

Національна поліція фіксує масове надходження анонімних повідомлень про замінування будівель. Станом на 14:50 до правоохоронців надійшло вже 1216 таких звернень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що повідомлення почали надходити 30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, банків та інших установ.

Наразі на місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці проводять перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.

За попередніми даними, вже опрацьовано близько 20% повідомлень – у жодному випадку інформація про замінування не підтвердилася. Поліцейські не виключають, що масова розсилка може бути елементом інформаційно-психологічної операції з боку ворога.

Правоохоронці нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці передбачена кримінальна відповідальність. «Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

До слова, 30 січня у Києві та багатьох областях України надійшли анонімні повідомлення про замінування різних об’єктів. Зокрема, повідомлення про замінування надійшли у Києві, а також у Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Нагадаємо, упродовж січня 2025 року правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів. За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише у січні 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування». Однак в інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.

