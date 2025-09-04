Головна Вінниця Новини
У Вінниці лікарі видалили жінці пухлину вагою 15 кг

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Вінниці лікарі видалили жінці пухлину вагою 15 кг
Команда лікарів провела операцію успішно
фото: КНП Вінницька міська клінічна лікарня 1/Facebook

Провести складну операцію взялася команда гінекологів – Олена Астахова, Ігор Франко, анестезіологічне забезпечення – Дмитро Папишев

У Вінниці хірурги видалили у пацієнтки 15-кілограмову пухлину яєчника. Операція пройшла успішно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку міську клінічну лікарню 1.

Зазначається, що пухлина займала усю черевну порожнину та малий таз. Усередині однієї величезної кісти лікарі знайшли ще дві менші, а поряд виявили міому розміром у 14 тижнів вагітності.

Провести таку складну операцію взялася команда гінекологів – Олена Астахова, Ігор Франко, анестезіологічне забезпечення – Дмитро Папишев. Їм вдалося видалити пухлину вагою 15 кг разом із 15 літрами рідини.

«Операція пройшла успішно. Команда справилася зі всіма викликами, і вчора пацієнтка щаслива та здорова виписана додому», – йдеться у повідомленні.

До слова, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги скорочує співробітників хірургічного відділення №4. Відповідний наказ директора Віктора Дороша набуде чинності 10 жовтня 2025 року. Документ є у розпорядження «Главкома». Лікарі, які потрапили під скорочення, збираються подавати до суду, йдеться у статті «Ріжуть якнайшвидше. Київська невідкладна допомога позбавляється 25% хірургів». 

Теги: Вінниця лікар лікарня

