У Вінниці лікарі видалили жінці пухлину вагою 15 кг

У Вінниці хірурги видалили у пацієнтки 15-кілограмову пухлину яєчника. Операція пройшла успішно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку міську клінічну лікарню 1.

Зазначається, що пухлина займала усю черевну порожнину та малий таз. Усередині однієї величезної кісти лікарі знайшли ще дві менші, а поряд виявили міому розміром у 14 тижнів вагітності.

Провести таку складну операцію взялася команда гінекологів – Олена Астахова, Ігор Франко, анестезіологічне забезпечення – Дмитро Папишев. Їм вдалося видалити пухлину вагою 15 кг разом із 15 літрами рідини.

«Операція пройшла успішно. Команда справилася зі всіма викликами, і вчора пацієнтка щаслива та здорова виписана додому», – йдеться у повідомленні.

