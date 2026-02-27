Китай забив на сполох через російський закон про призов – ISW

Один з полонених китайців, який воював проти України

Пекін стурбований тим, що Москва може змусити громадян Китаю проходити військову службу в армії РФ

Консульство Китаю у Росії закликало китайських громадян, які проживають у РФ, «звернути увагу» на російський закон, ухвалений у листопаді 2025 року. Він зобов'язує служити іноземців в російській армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Закон вимагає від чоловіків-постійних мешканців віком від 18 до 65 років пройти щонайменше один рік служби в російській армії, щоб подати заявку на отримання російського громадянства або дозволу на проживання. Винятки передбачаються для громадян Білорусі, чоловіків, які вже виконали вимогу про службу в армії РФ, а також непридатних до військової служби.

Консульство Китаю закликало громадян «приймати обережні рішення», щоб «забезпечити законний статус проживання в Росії». Як зазначають аналітики, це може свідчити про те, що Китай стурбований тим, що Росія змусить китайців проходити військову службу на підставі цього закону.

Раніше Росія проводила рейди проти мігрантів із простроченими дозволами або без документів і примушувала їх до військової служби під загрозою кримінального переслідування або депортації. Примус іноземців до служби в російській армії як умова для отримання дозволу на проживання або громадянства є значним посиленням механізмів набору до армії.

«Заява консульства Китаю може бути додатковою ознакою того, що Росія готова провести призов резервістів та застосувати інші механізми примусового набору, які можуть торкнутися її громадян, що проживають у Росії», – йдеться у звіті ISW.

Як відомо, 8 квітня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

До слова, лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін під час переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив про необхідність «однакової участі всіх сторін» у переговорах про завершення війни в Україні.