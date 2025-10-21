Головна Гроші Особисті фінанси
Продукти для дітей стрімко дорожчають в Україні: що потрібно знати

З початком осені українці почали більше споживати молоко та сир, а виробники підвищили ціни через зростання витрат та інфляцію

В Україні восени зросли ціни на молочні продукти: середнє подорожчання становить близько 5%, а сире молоко подорожчало на 9%. Експерти прогнозують, що до кінця осені вартість молочної продукції може зрости ще як мінімум на 5%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інфагро.

Виробники відзначають збільшення попиту на молоко та молочні продукти, пов’язане з початком навчального року та першим холодом. «З початком навчального року та прохолодних днів українці традиційно починають більше споживати молоко та молочні продукти. Цей рік не став винятком», – зазначає Інфагро.

Разом із попитом зросли й ціни. У жовтні більшість виробників підвищили вартість своєї продукції в середньому на 5%. Востаннє ціни переглядали ще пів року тому, тож виробники пояснюють подорожчання зростанням витрат, зокрема через загальну інфляцію в країні – у серпні вона склала 13,2%.

Таким чином, українські споживачі відчувають додатковий фінансовий тиск, а виробники готуються до подальшого подорожчання продукції. До того ж, подорожчало і сире молоко – на 9% з середини літа. У переробній галузі прогнозують, що до кінця осені ціни на молочну продукцію можуть зрости ще щонайменше на 5%.

Нагадаємо, що в Україні зменшився об’єм упаковок молочних продуктів, до яких звикли споживачі. Літрові пляшки молока, пакети кефіру чи йогуртів тепер часто мають 870, 850 або навіть 750 мл замість стандартного літра. На полицях столичних супермаркетів ще можна знайти «чесний» літр у продукції «Слов'яночка» та «Бурьонка», а пакети торгових марок «Яготинське», «Селянське», «Молокія», «На здоров'я» та «Галичина» зменшилися до 950 мл.

Українські виробники молочної продукції стикаються зі зменшенням експорту та збитковістю через конкуренцію дешевих американських товарів на ринку ЄС. Скорочення поставок українського масла, сухого молока та казеїну на зовнішні ринки робить виробництво цих продуктів невигідним. За словами аналітика Георгія Кухалейшвілі, попит на молоко-сировину та готову продукцію падає, підприємства змушені працювати на склад, а світові ціни на біржові товари продовжують знижуватися.

