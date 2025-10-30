Суд визнав багатодітного батька винним у зґвaлтуваннi двох доньок: деталі справи

Під час розгляду справи обвинувачений провину заперечував і стверджував, що діти вигадали звинувачення

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав жителя Кам’янець-Подільського району винним у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх неповнолітніх доньок. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд, інформує «Главком».

Суд установив, що протягом кількох років чоловік неодноразово вчиняв протиправні дії сексуального характеру щодо дівчат, яким на момент злочинів було 13 та 14 років.

Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 156 Кримінального кодексу України – вчинення членом сім’ї рoзпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку;

частина 3 статті 152 КК України – зґвaлтувaння, вчинене повторно, щодо неповнолітньої особи, з якою винний перебуває в сімейних відносинах;

частина 4 статті 152 КК України – зґвaлтувaння, вчинене повторно, щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, з якою винний перебуває у сімейних відносинах.



Суд призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавили права обіймати посади, пов’язані з навчанням, вихованням чи дозвіллям дітей, строком на три роки, та постановили внести інформацію про нього до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Під час розгляду справи обвинувачений провину заперечував і стверджував, що діти вигадали звинувачення. Однак суд визнав його пояснення такими, що суперечать доказам і спрямовані на уникнення відповідальності.

При призначенні покарання суд врахував, що чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання та має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей. Обставиною, що обтяжує покарання, стало вчинення злочинів у стані алкогольного сп’яніння.

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду.

Раніше повідомлялося, що суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості. За це він отримав 15 років позбавлення волі. Дітей віком восьми, дев'яти і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.

Також ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо матері, яка разом зі співмешканцем вчиняла сексуальне насильство над малолітньою дитиною.