Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд визнав багатодітного батька винним у зґвaлтуваннi двох доньок: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд визнав багатодітного батька винним у зґвaлтуваннi двох доньок: деталі справи
Під час розгляду справи обвинувачений провину заперечував і стверджував, що діти вигадали звинувачення
фото: Хмельницький апеляційний

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав жителя Кам’янець-Подільського району винним у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх неповнолітніх доньок. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд, інформує «Главком».

Суд установив, що протягом кількох років чоловік неодноразово вчиняв протиправні дії сексуального характеру щодо дівчат, яким на момент злочинів було 13 та 14 років.

Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 156 Кримінального кодексу України – вчинення членом сім’ї рoзпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку;
  • частина 3 статті 152 КК України – зґвaлтувaння, вчинене повторно, щодо неповнолітньої особи, з якою винний перебуває в сімейних відносинах;
  • частина 4 статті 152 КК України – зґвaлтувaння, вчинене повторно, щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, з якою винний перебуває у сімейних відносинах.
     

Суд призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавили права обіймати посади, пов’язані з навчанням, вихованням чи дозвіллям дітей, строком на три роки, та постановили внести інформацію про нього до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Під час розгляду справи обвинувачений провину заперечував і стверджував, що діти вигадали звинувачення. Однак суд визнав його пояснення такими, що суперечать доказам і спрямовані на уникнення відповідальності.

При призначенні покарання суд врахував, що чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання та має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей. Обставиною, що обтяжує покарання, стало вчинення злочинів у стані алкогольного сп’яніння.

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду. 

Раніше повідомлялося, що суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості. За це він отримав 15 років позбавлення волі. Дітей віком восьми, дев'яти і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.

Також ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо матері, яка разом зі співмешканцем вчиняла сексуальне насильство над малолітньою дитиною.

Теги: кримінал зґвалтування дочка Хмельницкий батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Убивство на фунікулері. Чому суд обрав довічне?
Убивство на фунікулері. Чому суд обрав довічне?
4 жовтня, 08:15
Батько Андрія Парубія розповідає про сина: «Він жив не для себе, не для сім’ї. Він все робив для держави»
Батько Парубія розповів, як попереджав сина про небезпеку
1 жовтня, 11:33
Анастасія Гриців, 15 років, загинула разом із родиною внаслідок російської атаки на Львівщині
Батько загиблої дівчинки приїхав на місце удару на Львівщині (відео)
6 жовтня, 12:40
Володимир Кудрицький (на фото зліва) проходить підозрюваним у кримінальній справі ДБР
Тендер «Укренерго» виграла фірма психічно хворого? За що ДБР «доганяє» Кудрицького Бізнес і право
28 жовтня, 19:45
Андрій Білоус не коментував рішення суду
Режисеру Білоусу, обвинуваченому в сексуальному насильстві, обрано запобіжний захід
22 жовтня, 16:16
Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите
На Київщині педагог скоював над учнями сексуальне насильство та знімав порно. Подробиці справи
24 жовтня, 12:28
Підозрюваний розповсюджував виготовлені файли через інтернет
Виготовляв і розповсюджував дитячу порнографію: жителю Борисполя повідомлено про підозру
27 жовтня, 17:23
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
28 жовтня, 10:42
Затриманому іноземцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
Підозрюється у зґвалтуванні сина колишньої співмешканки. У Києві затримано громадянина Туреччини
Вчора, 12:49

Кримінал

Суд визнав багатодітного батька винним у зґвaлтуваннi двох доньок: деталі справи
Суд визнав багатодітного батька винним у зґвaлтуваннi двох доньок: деталі справи
Львів’янин намагався незаконно ввезти рідини для електронних сигарет на понад 12 млн грн
Львів’янин намагався незаконно ввезти рідини для електронних сигарет на понад 12 млн грн
Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає
Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає
Апеляційний суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго
Апеляційний суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго
Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
Суд дозволив Крупі мандрувати двома областями
Суд дозволив Крупі мандрувати двома областями

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua