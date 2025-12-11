Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
Путін наказав своїм військам продовжувати агресію проти України для «виконання завдань»
фото: Getty Images

Диктатор стверджує, що росіяни «впевнено просуваються по всьому фронту»

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовим командуванням щодо російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Очільник Кремля заявив, що російські загарбники «продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту». Він наказав своїм військам продовжити бойові дії для виконання всіх цілей.

Путін стверджує, що «стратегічна ініціатива» на лінії зіткнення нібито повністю за окупантами. «Командувачам угруповань військ необхідно продовжити виконання завдань у суворій відповідності до задуму спеціальної військової операції», – заявив диктатор.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки. Нині має відбутися «коаліція охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському необхідно бути реалістом.

До слова, після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Україна програє війну проти російського вторгнення і що Москва нібито має перевагу, декілька офіційних осіб повідомили CNN, що ні США, ні Європа не проводили нових оцінок, які б вказували на суттєві зміни на полі бою. Вони також не бачать ознак того, що сили диктатора Володимира Путіна можуть швидко здобути перемогу

Читайте також:

Теги: окупанти путін переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Передача Донбасу РФ не принесе миру? Версія The Times
Передача Донбасу РФ не принесе миру? Версія The Times
Вчора, 10:28
Окупанти розстріляли військовополоненого українця на Донеччині – DeepState
Окупанти розстріляли військовополоненого українця на Донеччині – DeepState
5 грудня, 10:37
Раніше Дональд Трамп стверджував, що Україна та РФ близькі до укладання мирної угоди
Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім
2 грудня, 10:36
Американська та українська делегації під час зустрічі в Маямі
Віткофф оцінив переговори між Україною та США
30 листопада, 20:58
Президент США Дональд Трамп
28 пунктів Дмітрієва-Віткоффа, або При чому тут логіка Трампа та наші вибори
24 листопада, 08:24
Петр Павел наголосив, що оскільки українці та європейці «надто добре знають Росію»
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
22 листопада, 10:21
FT: США встановили дедлайн Україні для підписання «мирного плану»
FT: США встановили дедлайн Україні для підписання «мирного плану»
21 листопада, 00:51
Реалістичне бачення сили диктатора позбавило б його найбільшого важеля впливу – сприйняття непереможності
Путін програє, але тисне на Україну: чого чекає Захід?
17 листопада, 13:00
Саютіна була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів
ISU всупереч правилам допустив до змагань росіянку Саютіну, яка відвідувала виступ Путіна
16 листопада, 10:42

Політика

Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
Передача МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив про «непорозуміння»
Передача МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив про «непорозуміння»
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua