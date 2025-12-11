Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни

Диктатор стверджує, що росіяни «впевнено просуваються по всьому фронту»

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовим командуванням щодо російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Очільник Кремля заявив, що російські загарбники «продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту». Він наказав своїм військам продовжити бойові дії для виконання всіх цілей.

Путін стверджує, що «стратегічна ініціатива» на лінії зіткнення нібито повністю за окупантами. «Командувачам угруповань військ необхідно продовжити виконання завдань у суворій відповідності до задуму спеціальної військової операції», – заявив диктатор.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки. Нині має відбутися «коаліція охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському необхідно бути реалістом.

До слова, після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Україна програє війну проти російського вторгнення і що Москва нібито має перевагу, декілька офіційних осіб повідомили CNN, що ні США, ні Європа не проводили нових оцінок, які б вказували на суттєві зміни на полі бою. Вони також не бачать ознак того, що сили диктатора Володимира Путіна можуть швидко здобути перемогу