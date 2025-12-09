У 2026 році легальний гральний ринок впаде на третину. Профільна асоціація назвала причину і звернулася до влади

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу підкреслив, що Асоціація перебуває у діалозі з регулятором Play.City та Мінцифрою

Бюджет недоотримає 5,6 млрд грн, якщо уряд запровадить ліміти для гравців легальних казино – профільна асоціація

Масовий перехід гравців до нелегальних казино (переважно російського походження) та зменшення обсягів легального ринку на третину. Такий тривожний прогноз озвучила Асоціації українських операторів грального бізнесу.

Причиною таких тенденцій президент профільної асоціації Олександр Когут називає введення лімітів та додаткових обмежень для українців, які грають у легальних онлайн-казино. За його даними, все це призведе до прямих збитків бюджету у розмірі до 5,6 млрд грн.

«Білі оператори, кожен окремо, побудували математичні моделі на базі реальних клієнтських даних та проаналізували наслідки трьох базових сценаріїв: введення лімітів в еквіваленті 1, 2 і 5 тисяч євро на місяць. Розрахунки всіх операторів продемонстрували однаковий результат: введення лімітів суттєво скоротить легальний ринок і драматично зменшить податкові надходження до бюджету країни, – наголосив президент АУОГБ під час круглого столу щодо обговорення проєкту наказу Мінцифри «Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі» за участі найбільших операторів ринку, представників Мінцифри, Play.City, Мінфіну, ДПСУ та БЕП.

Когут уточнив: прогноз зроблено в розрізі окремих видів податків. При введенні лімітів у 1 тис. євро на одного гравця на місяць збитки бюджету становитимуть 5,6 млрд грн за рік. Зокрема, з податку на прибуток держава недоотримає 3,7 млрд грн, з ПДФО – 1,7 млрд грн, з військового збору – 257 млн грн. Російський ринок нелегальних казино в Україні фактично отримає можливість розширити свою частку. «Введення жорстких лімітів призведе до очевидних наслідків: легальний сегмент скоротиться на 10–15 млрд грн. Якщо ліміти введуть, ці гроші українців просто перетечуть у нелегальні, переважно російські казино. Одне незважене рішення, яке хочуть ухвалити нібито з благими намірами (боротьба з лудоманією), може призвести до різкої тінізації ринку та колосальних збитків», – наголосив Когут.

У профільній асоціації переконані: кількість гравців у країні після введення лімітів не зміниться, а лише відбудеться перерозподіл. Гравці – приблизно 50–60 тисяч українців на квартал – мігруватимуть з легальних сайтів до незаблокованих російських казино, які незаконно працюють в українському сегменті Інтернету.

На думку Олександра Когута, регулювання гральної індустрії має насамперед захищати вразливі верстви населення, але не призводити до відтоку до нелегальних казино так званих преміальних клієнтів. Дослідження членів Асоціації показали, що VIP-клієнти становлять 2,5–3% від усієї клієнтської бази легальних операторів, але генерують від 35 до 51% усіх доходів і податків.

«Середній депозит таких клієнтів – 139,6 тис. грн. Це дуже заможні громадяни, серед яких багато бізнесменів, які витрачають гроші, отримуючи задоволення від гри. Якщо їм стане некомфортно через обмеження, вони миттєво перейдуть на нелегальні платформи. Також до нелегальних казино перейдуть клієнти, які наразі одночасно мають рахунки і в легальних, і в нелегальних казино. Таких, за оцінками операторів, приблизно 30%. Обмежуючи легальних операторів, держава робить більш конкурентоспроможними нелегалів, це – перевірена на багатьох юрисдикціях логіка функціонування гральних ринків. Нідерланди, Швеція та Німеччина, вже наступили на ці граблі. Українські регулятори мають ретельно вивчити уроки цих країн, тому що непродумане введення лімітів загнало ринки та гравців в тінь, бюджети цих країн отримали збитки», – підсумував Когут.

Асоціація українських операторів грального бізнесу направила лист-звернення регулятору ринку Play.City, Мінцифри, Мінфіну, ДПСУ, БЕП та профільним парламентським комітетам. У листі легальні оператори закликали владу не знищувати легальний сектор азартних ігор і надали розрахунки та міжнародну аналітику, необхідну для ухвалення зваженого рішення.

23 жовтня 2025 року на офіційному сайті Мінцифри було оприлюднено для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації України «Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі». Документ пропонує встановити ліміти витрат гравця, а також максимальний час участі в азартних іграх протягом дня, тижня та місяця.

Президент АУОГБ у коментарі «Главкому» підкреслив, що Асоціація перебуває у тісному конструктивному діалозі з регулятором Play.City та Мінцифрою, і всі оператори ринку сподіваються, що відкрита й чесна дискусія завершиться збалансованими рішеннями Уряду, які не призведуть до масового переходу українців у нелегальні російські казино.

У серпні–вересні 2025 року компанії Kantar, Gradus і Factum провели три комплексні дослідження рівня тінізації гральної індустрії. Згідно з результатами, нелегальний сегмент становить від 39% до 53% ринку. Репрезентативне дослідження серед 2500 респондентів, які грають в інтернет-казино, виявило основні чинники, чому українці обирають нелегальні платформи: швидкість виплат; відсутність лімітів на ставки; можливість уникати сплати податків; простота реєстрації та анонімність; можливість грати за допомогою криптовалют; доступ для лудоманів і підлітків до 21 року. Дослідження продемонстрували, що будь-які обмеження чи незручності в легальних казино призводять до відтоку гравців у нелегальні інтернет-казино.