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У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста

Місцева влада планує зробити у Вінниці дві паралельні вулиці односторонніми

У Вінниці планують зробити дві паралельні вулиці односторонніми. Рух по вул. Василя Стуса буде організовано в напрямку від вул. Пирогова до вул. Степана Бандери, а по вул. Отамановського – у зворотному напрямку.

Як зазначають у департаменті транспорту та міської мобільності ВМР, такий крок спрямований на зменшення транспортного навантаження, створення комфортніших умов для маломобільних груп населення та підвищення безпеки дітей, які навчаються у школах і дитячих садочках, розташованих на цих вулицях.

У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста фото 1

«Щодня багато дітей переходять ці вулиці дорогою до школи, і хаотично припарковані автомобілі та щільний транспортний потік створюють для них зайвий ризик. Батьки занепокоєні тим, що діти змушені маневрувати між машинами, які постійно змінюють напрямок руху, шукаючи безпечний прохід. До того ж, нерідко автомобілі не можуть розминутися у двох напрямках, що лише ускладнює ситуацію, - пояснив директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін, - Саме тому небайдужі мешканці ініціювали петицію, яку підтримала значна кількість вінничан. Після детального аналізу ми запропонували оптимальне рішення - зробити ці вулиці односторонніми. Це не лише спростить рух транспорту, а й суттєво підвищить безпеку дітей та всіх пішоходів».

Однією з важливих причин запровадження змін є розташування на вул. Василя Стуса медичного реабілітаційного центру. Заклад надає якісну допомогу людям з інвалідністю, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, та іншим пацієнтам, які потребують реабілітації.

У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста фото 2

У самому закладі створено всі умови для комфортного пересування, проте дістатися до нього нині справжній виклик. Введення одностороннього руху передбачає облаштування місць для зупинки та стоянки автомобілів, зокрема для людей з інвалідністю.

«Останніми роками ситуація на вулиці Стуса значно погіршилася: кількість автомобілів зросла, а разом із цим збільшилася й кількість пацієнтів нашого центру. Під’їзд до лікарні має бути вільним, адже в критичних ситуаціях кожна хвилина важлива. Натомість у години пік на дорозі утворюються затори: машини з обох боків вулиці зустрічаються біля входу до медзакладу, що створює додаткові труднощі. Я переконана, що запровадження одностороннього руху вирішить цю проблему: збільшиться кількість паркомісць, буде зрозумілим напрямок руху, а найголовніше, покращиться безпека. Зважаючи на нинішню ситуацію та постійні тривоги, вільний проїзд - це необхідність», – вважає вінничанка Ольга Бондарчук.

У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста фото 3

Зміни також принесуть спокій батькам дітей, які навчаються у школі, розташованій навпроти реабілітаційного центру. А працівники місцевих установ впевнені, що нововведення дозволить впорядкувати дорожній рух.

«Рішення міської ради зробити вулицю односторонньою – абсолютно правильне та необхідне. Уранці, в обід і ввечері тут справжній транспортний колапс. Вулиця насичена різними установами, а велика кількість припаркованих авто лише ускладнює рух. Сподіваюся, що після впровадження змін стане значно безпечніше й комфортніше для всіх учасників дорожнього руху», – зазначає вінничанин Володимир Сопачев.

У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста фото 4

Ще однією важливою перевагою такого рішення стане покращення роботи комунального транспорту. У ранкові години, коли спецтехніка виїжджає для збору сміття, через вузьку проїжджу частину нерідко виникають труднощі – машини не можуть швидко розминутися з вантажівками.

«Вулиця Отамановського має недостатню ширину для безпечного двостороннього руху, особливо з урахуванням потреби у паркуванні. Через це транспортні засоби часто не можуть розминутися безперешкодно. Запровадження одностороннього руху не створить незручностей для водіїв, адже поруч є ще одна вулиця, де можна організувати рух у протилежному напрямку. Саме тому було прийнято рішення зробити цю ділянку односторонньою», – додає Андрій Сорокін.

У Вінниці запроваджують односторонній рух на двох вулицях міста фото 5

Запропоновані зміни у Вінниці можуть стати ефективним рішенням для оптимізації дорожнього руху, підвищення безпеки та покращення якості життя мешканців міста.

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Теги: місцева влада дорожній рух вулиця населення безпека Вінниця

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