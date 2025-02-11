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Скільки проживає людей на деокупованій Херсонщині? Цифри вражають

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скільки проживає людей на деокупованій Херсонщині? Цифри вражають
Чисельність мешканців Херсонської області продовжує зменшуватися
фото з відкритих джерел

Війна різко погіршила демографічні тенденції на Півдні України…

На початок 2025 року в деокупованих районах Херсонщини залишилося близько 148,8 тис. людей – лише 30% від довоєнного показника. Цю інформацію на запит «Главкома» повідомила Херсонська ОВА.

Влада Херсонщини наголосила, що на початок 2022 року в області проживало приблизно 1 млн осіб, що складало 2,4% населення України. Однак після повномасштабного російського вторгнення кількість мешканців регіону різко скоротилася через окупацію, бойові дії, масове переміщення громадян в інші області та за кордон. Через це наразі неможливо точно оцінити кількість населення області, визнали у військовій адміністрації.

Також Херсонська ОВА акцентувала на складній демографічній ситуації в області, яка спостерігалася у мирний час. Водночас війна лише погіршила тенденції: населення скорочується як через вимушену міграцію, так і через природні чинники – низьку народжуваність і зростання смертності.

Наприклад, за минулий рік чисельність населення деокупованих громад Херсонщини зменшилася на 21 тис. осіб. 

Нагадаємо, станом на 31 січня 2025 року, понад 95% Луганської області залишається під тимчасовою окупацією російськими військами. Про це «Главкому» стало відомо з відповіді на запит від Луганської обласної військової адміністрації.

16 населених пунктів у Сіверськодонецькому та Сватівському районах перебувають у зоні активних бойових дій. У цілому, на Луганщині тривають запеклі бої: артилерійські обстріли, авіаудари та постійні сутички з ворогом. Через це українська влада не може повноцінно виконувати свої функції на цих територіях, сказано у відповіді Луганської ОВА.

До слова, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб. За даними слідства, близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Першого січня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району загинув цивільний. Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що загинув 23-річний волонтер, який постійно допомагав у відновленні громади.

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Теги: війна кордон влада населення Херсонщина втрати еміграція біженці

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