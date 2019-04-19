Учні школи №26 навчали літніх людей танцям
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Розсилка
Ідея проекту полягає в об’єднанні громади міста
Відвідувачі відділення денного перебування Територіального центру соціального обслуговування міста Вінниці започаткували разом із ЗШ 1-3 ступенів № 26 спільний проект «Без обмежень».
Школярі провели кілька танцювальних майстер-класів для людей літнього віку. Відвідувачі відділення денного перебування Терцентру продемонстрували своє вміння.
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«Ідея проекту полягає в об’єднанні громади міста, проведенні спільних заходів для різних поколінь. Наші відвідувачі денного перебування є прикладом активних життєрадісних, творчих особистостей. До проведення подібних заходів ми долучатимемось й надалі», – зазначає директор Територіального центру Галина Бачинська.