В ДТП на Вінничині загинула жінка. Ще четверо у лікарні



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20 січня, близько 17:00, біля селища Десна під Вінницею, сталась смертельна аварія

Водій автомобілю «ВАЗ 2114» виїхав на зустрічну смугу на об’їзній та зіштовхнувся з «Део». За кермом транспорту була жінка.

Пасажирка ВАЗу, 61-річна жінка, загинула до приїзду медиків, а інших чотирьох травмованих людей було госпіталізовано до лікарні.

Речниця поліції Анна Олійник зазначила: «Водія та ще одного пасажира ВАЗу госпіталізовано. Водійка Део теж потрапила до лікарні. Разом із нею в автомобілі знаходилася дворічна дитина. Вона отримала мінімальні ушкодження. Її життю нічого не загрожує».

Джерело: Вінницька хвиля