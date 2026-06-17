Синоптики попередили про грози 17 червня у деяких областях

Рятувальники закликали громадян бути обережними під час негоди

У низці областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 17 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 17 червня на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях грози», – йдеться у повідомленні.

У вказаних областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. Будьте обережними, за можливості уникайте перебування під деревами, поблизу ліній електропередач та нестійких конструкцій», – наголосила ДСНС.

Нагадаємо, цього тижня в Україні переважатиме комфортна літня погода. На початку тижня в більшості регіонів утримається помірне тепло з періодичною хмарністю та локальними опадами, проте вже з середи температура повітря почне стрімко зростати, подекуди наближаючись до тридцятиградусної позначки. Найспекотнішими стануть вихідні дні.