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Синоптики попередили про грози 17 червня у деяких областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попередили про грози 17 червня у деяких областях
Рятувальники закликали громадян бути обережними під час негоди
фото: glavcom.ua

У низці областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 17 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 17 червня на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях грози», – йдеться у повідомленні.

Синоптики попередили про грози 17 червня у деяких областях фото 1

У вказаних областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. Будьте обережними, за можливості уникайте перебування під деревами, поблизу ліній електропередач та нестійких конструкцій», – наголосила ДСНС.

Нагадаємо, цього тижня в Україні переважатиме комфортна літня погода. На початку тижня в більшості регіонів утримається помірне тепло з періодичною хмарністю та локальними опадами, проте вже з середи температура повітря почне стрімко зростати, подекуди наближаючись до тридцятиградусної позначки. Найспекотнішими стануть вихідні дні. 

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода гроза погода

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