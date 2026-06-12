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На Вінниччині у ставку потонув підліток

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Вінниччині у ставку потонув підліток
Тіло підлітка, який зник у ставку, знайшли рибалки на Вінниччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вранці 12 червня тіло юнака у водоймі помітили місцеві рибалки

У Вінницькій області під час купання у водоймі загинув 15-річний підліток. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Трагедія сталася ввечері 11 червня в селі Носківці Станіславчицької громади. Під час купання у ставку хлопець зник під водою. Рятувальники проводили пошукову операцію до пізньої ночі, однак знайти підлітка не вдалося.

Вранці 12 червня тіло юнака у водоймі помітили місцеві рибалки. Вони ж дістали його на берег. У ДСНС закликали батьків нагадувати дітям правила безпеки біля водойм та контролювати їхнє дозвілля, особливо під час літнього відпочинку.

До слова, у Деснянському районі столиці рятувальники вилучили з водойми тіло потонулого підлітка.

Нагадаємо, менше року тому на цьому ж озері під час купання зникла жінка. За викликом прибули рятувальники, тіло потонулої знайшли за 15 метрів від берега на триметровій глибині. 

Також наприкінці травня у Гідропарку під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави. Під час купання у річці Дніпро двоє чоловіків стрибнули з пірса та не випливли. Згодом рятувальники відшукали тіла загиблих – ними виявились іноземці віком 20 та 25 років. 

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Теги: рятувальники смерть дитина

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