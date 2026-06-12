У Польщі після скандалу оголошено збір на автобуси для Вінниці

Ініціатором збору виступила благодійна організація Sikorki na Ukrainie

У Польщі стартувала кампанія зі збору коштів на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як місто відмовилося від запиту на безоплатне отримання 15 транспортних засобів від Кельце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на платформу Zrzutka.

Ініціатором збору виступила благодійна організація Sikorki na Ukrainie. Мета кампанії – зібрати 500 тис. злотих на придбання автобусів.

«Чому Вінниця потребує цих автобусів? Це не питання розкоші чи зручності. Це питання забезпечення життєво важливих функцій міста під час війни. Росія вже кілька місяців поспіль систематично руйнує українську енергетичну інфраструктуру. Коли трапляються відключення електроенергії (а там це повсякденність), зупиняється весь транспорт, що працює на електроенергії. Трамвайна та тролейбусна мережі стають непридатними. Без традиційних автобусів з двигунами внутрішнього згоряння місто повністю паралізоване. Оскільки політики підвели, ми беремося до роботи», – йдеться у дописі до збору.

Нагадаємо, Вінниця відкликала свій запит на отримання автобусів від польського міста-побратима Кельце після гучної політичної дискусії, яка розгорнулася навколо передачі транспорту.

Йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. Мер польського міста пояснила, що у Вінниці громадський транспорт значною мірою залежить від електротранспорту, а передані автобуси могли б використовуватися під час перебоїв з електропостачанням.

Згодом міський голова Вінниці Сергій Моргунов прокоментував ситуацію, яка склалась навколо польських автобусів, які місто планувало отримати для покращення перевезення мешканців громади.

Варто зазначити, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею виникло наприкінці травня 2026 року після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА». У Варшаві цей крок викликав різку критику через історичну оцінку діяльності Української повстанської армії та подій Волинської трагедії 1943-1945 років.