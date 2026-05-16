Пішов із життя Олександ Сафонов – суперзірка українського ТБ

Олександр Сафонов помер на 83-му році життя після складної і тривалої хвороби

У 80-90-х Сафонов був секс-символом українського телебачення, йому доручали вести найвідповідальніші програми та концерти

У суботу, 16 травня, помер Олександр Сафонов – легендарний диктор українського телебачення, телеведучий та конферансьє. Як інформує «Главком», про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст та друг покійного Микола Канішевський.

«Сьогодні, 16 травня, помер Олександр Сергійович Сафонов. Чин поховання завтра, о 13:00, Станція Поташ Уманського району», – написав Канішевський.

Відомо, що Олександр Сафонов помер на 83-му році життя після складної і тривалої хвороби.

Сафонов вирізнявся оксамитовим тембром голосу та елегантністю. Саме з його вуст впродовж десятків років українці дізнавалися головні події країни. Програма «Актуальна камера» вперше вийшла в ефір о 19:00 1 січня 1979 року і стала головною українською інформаційною програмою.

У парі з Тетяною Цимбал Олександр Сафонов свого часу вів новини та концерти. За словами Цимбал, на той час Сафонов мав усе щоби бути в кадрі: поставу, зовнішність, уміння керувати емоціями, зріст. Як пригадує Цимбал, Сафонов завжди приходив вчасно, спокійно та чудово одягався. До слова, у команді дикторів усі чоловіки були стрункими та високими. Відбір кадрів був ретельним, йдеться в сюжеті ТСН.

До столиці зі Львова Сафонов переїхав 1978 року. Там він теж працював диктором. У Києві саме розширювали телебачення. Як пригадує колега Сафонова, Василь Манько, в пошуках нових ведучих-чоловіків передивилися всі обласні студії, але окрім Сафонова більше ніхто не підходив.

Для Народної артистки України, колишньої телеведучої Світлани Білоножко Олександр Сафонов став не лише напарником, а й наставником.

Сафонов сорок років пропрацював на телебаченні. У 1994 році відділ дикторів розформували і він зник з екранів, а після лікарської помилки та ще двох інсультів узагалі залишився сам прикутим до ліжка. Після невдалої операції у 2009 році пересувався на візку.

У 2017 році в палаці «Україна» організували благодійний концерт на підтримку Олександра Сафонова. Збирали кошти на його реабілітацію. Тоді ж він з'явився на публіці востаннє, бездоганно вдягнений.

Останні роки життя телеведучий провів на Черкащині. Його доглядала далека родичка.