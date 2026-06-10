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Вінниця: чоловік смертельно поранив ножем знайому та скоїв самогубство

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вінниця: чоловік смертельно поранив ножем знайому та скоїв самогубство
На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби поліції
фото: Нацполіція

Тривають першочергові слідчі дії, під час яких встановлюються всі обставини трагедії

У Вінниці поліція розслідує обставини загибелі чоловіка та жінки, тіла яких виявили 10 червня на вулиці Привокзальній. Про це повідомляє поліція Вінниччини, пише «Главком».

За попередньою інформацією правоохоронців, між 53-річним чоловіком та його 51-річною знайомою виник особистий конфлікт. Під час сварки чоловік завдав жінці ножових поранень. Від отриманих травм вона померла на місці. Після цього чоловік тим самим ножем завдав собі смертельних поранень.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби поліції. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину, а тіла загиблих направлять на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом події відкрито кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство та умисне вбивство з позначкою «самогубство». Наразі тривають першочергові слідчі дії, під час яких встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині військовослужбовця підозрюють у вбивстві двох людей та замаху на вбивство ще одного чоловіка. Трагедія сталася ввечері 2 червня у Фастівському районі. 

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Теги: Вінниця вбивство самогубство

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