Вінниця: чоловік смертельно поранив ножем знайому та скоїв самогубство

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби поліції

Тривають першочергові слідчі дії, під час яких встановлюються всі обставини трагедії

У Вінниці поліція розслідує обставини загибелі чоловіка та жінки, тіла яких виявили 10 червня на вулиці Привокзальній. Про це повідомляє поліція Вінниччини, пише «Главком».

За попередньою інформацією правоохоронців, між 53-річним чоловіком та його 51-річною знайомою виник особистий конфлікт. Під час сварки чоловік завдав жінці ножових поранень. Від отриманих травм вона померла на місці. Після цього чоловік тим самим ножем завдав собі смертельних поранень.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби поліції. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину, а тіла загиблих направлять на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом події відкрито кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство та умисне вбивство з позначкою «самогубство». Наразі тривають першочергові слідчі дії, під час яких встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині військовослужбовця підозрюють у вбивстві двох людей та замаху на вбивство ще одного чоловіка. Трагедія сталася ввечері 2 червня у Фастівському районі.