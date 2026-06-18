Секснасильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду

Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками

Обвинувачений перебуває під вартою

Завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зловмиснику інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх.

Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками. Він залишався з дівчатками наодинці в кабінетах, житлових кімнатах або під час відпочинку на природі та вчиняв щодо них злочин, а щоб ті мовчали – залякував покаранням.

«Під час слідства правоохоронці встановили 10 потерпілих дівчат. З ними провели низку слідчих та процесуальних дій для формування належної доказової бази. Наразі матеріали справи передано до суду для розгляду по суті», – йдеться у повідомленні.

Обвинувачений перебуває під вартою. За інкриміновані злочини передбачено до 10 років позбавлення волі.

До слова, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом на Вінниччині. Йдеться про родину з Хмільницького району.

Раніше на Вінниччині правоохоронці затримали та взяли під варту літнього чоловіка, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Жертвою наруги стала 10-річна мешканка Оратівської громади, а кривдником виявився її 82-річний сусід, який мав довіру родини.

Також на Вінниччині під варту відправлено батька, який зґвалтував неповнолітню доньку.