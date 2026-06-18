Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Секснасильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Секснасильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду
Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками
фото: Офіс генпрокурора

Обвинувачений перебуває під вартою

Завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зловмиснику інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх.

Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками. Він залишався з дівчатками наодинці в кабінетах, житлових кімнатах або під час відпочинку на природі та вчиняв щодо них злочин, а щоб ті мовчали – залякував покаранням.

«Під час слідства правоохоронці встановили 10 потерпілих дівчат. З ними провели низку слідчих та процесуальних дій для формування належної доказової бази. Наразі матеріали справи передано до суду для розгляду по суті», – йдеться у повідомленні.

Обвинувачений перебуває під вартою. За інкриміновані злочини передбачено до 10 років позбавлення волі.

До слова, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом на Вінниччині. Йдеться про родину з Хмільницького району.

Раніше на Вінниччині правоохоронці затримали та взяли під варту літнього чоловіка, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Жертвою наруги стала 10-річна мешканка Оратівської громади, а кривдником виявився її 82-річний сусід, який мав довіру родини.

Також на Вінниччині під варту відправлено батька, який зґвалтував неповнолітню доньку.

Читайте також:

Теги: діти Офіс Генерального прокурора Вінниця зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автобуси в обмін на Бандеру: новий рівень польсько-українських суперечок
Автобуси в обмін на Бандеру: новий рівень польсько-українських суперечок
12 червня, 08:35
У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік демонструє умови перебування людей у кімнаті
Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних
18 травня, 22:05
Екстрені служби працюють на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі
Понад 100 поранених і 13 загиблих, серед них – трирічна дитина: наслідки російської атаки на Україну
2 червня, 09:56
Вагітна Ольга Харлан чекає на первістка
Вагітна Ольга Харлан замилувала мережу новими фото
2 червня, 13:46
Аліса Саакашвілі святкує свій день народження
Саакашвілі опублікував відео із своєю донькою в день її народження
2 червня, 18:37
Рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент, щоб деблокувати чоловіка
На Вінниччині зіткнулися три легковики та вантажівка: загинула людина (фото)
5 червня, 11:30
Принц Гаррі та Меган Маркл позують зі своїми дітьми сином Арчі та донькою Лілібет
Діти принца Гаррі та Меган Маркл вперше за чотири роки приїдуть до Британії: подробиці
Сьогодні, 10:18
Принц Джордж навчатиметься в одному з найпрестижніших приватних закладів Британії
Син принца Вільяма вступив до Ітонського коледжу: яка вартість навчання
Сьогодні, 12:26
Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування
Продаж Ocean Plaza. Правоохоронці провели обшуки у посадовців Фонду держмайна
Сьогодні, 18:45

Новини

Секснасильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду
Секснасильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду
Синоптики попередили про грози 17 червня у деяких областях
Синоптики попередили про грози 17 червня у деяких областях
Вінниччина: 14-річна дівчинка завагітніла після ґвалтувань вітчимом
Вінниччина: 14-річна дівчинка завагітніла після ґвалтувань вітчимом
На Вінниччині у ставку потонув підліток
На Вінниччині у ставку потонув підліток
У Польщі після скандалу оголошено збір на автобуси для Вінниці
У Польщі після скандалу оголошено збір на автобуси для Вінниці
Вінниця: чоловік смертельно поранив ножем знайому та скоїв самогубство
Вінниця: чоловік смертельно поранив ножем знайому та скоїв самогубство

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua