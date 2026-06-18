Секснасильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду
Обвинувачений перебуває під вартою
Завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.
Зловмиснику інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх.
Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками. Він залишався з дівчатками наодинці в кабінетах, житлових кімнатах або під час відпочинку на природі та вчиняв щодо них злочин, а щоб ті мовчали – залякував покаранням.
«Під час слідства правоохоронці встановили 10 потерпілих дівчат. З ними провели низку слідчих та процесуальних дій для формування належної доказової бази. Наразі матеріали справи передано до суду для розгляду по суті», – йдеться у повідомленні.
Обвинувачений перебуває під вартою. За інкриміновані злочини передбачено до 10 років позбавлення волі.
До слова, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом на Вінниччині. Йдеться про родину з Хмільницького району.
Раніше на Вінниччині правоохоронці затримали та взяли під варту літнього чоловіка, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Жертвою наруги стала 10-річна мешканка Оратівської громади, а кривдником виявився її 82-річний сусід, який мав довіру родини.
Також на Вінниччині під варту відправлено батька, який зґвалтував неповнолітню доньку.
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