Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Скільки шкіл в Україні мають укриття: дані Міносвіти

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки шкіл в Україні мають укриття: дані Міносвіти
Погоджують запровадження офлайн-режиму навчання в регіонах військові адміністрації
фото з відкритих джерел

Новий навчальний рік у школах, відповідно до постанови Кабміну, розпочнеться 1 вересня

В Україні близько 50% шкіл облаштовані укриттями. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

«За нашою інформацією, приблизно 50% шкіл облаштовані укриттями для здобувачів освітнього процесу, ця цифра постійно зростає. Ми моніторимо постійно, кожну п’ятницю, щоб мати оперативну інформацію щодо того чи іншого регіону», – сказав Вітренко.

Посадовець нагадав, що новий навчальний рік, відповідно до постанови Кабміну, розпочнеться 1 вересня, але матиме кілька форматів: для тимчасово окупованих територій і територій критичної небезпеки освітній процес буде проходити в онлайн-режимі, для безпечних територій, де у закладах підготовлені укриття для здобувачів освіти та учасників освітнього процесу, буде запроваджено офлайн-режим або змішане навчання.

Перший заступник міністра додав, що погоджувати відкриття тієї чи іншої школи і запровадження офлайн-режиму навчання в регіоні мають військові адміністрації, і висловив упевненість, що до 1 вересня адміністрації з цим визначаться.

За словами Вітренка, Міносвіти рекомендувало провести перед початком навчального року навчання з безпеки для вчителів. Вітренко нагадав, були внесені зміни до програми з навчального предмета «Захист Вітчизни», відтепер там будуть відповідні модулі щодо алгоритму дій у випадку повітряної тривоги або будь-яких інших тривог.

Крім того, міністерство запропонувало долучити до питань безпеки освітнього процесу і батьків, зокрема провести батьківські збори перед початком нового навчального року саме в укриттях, щоб батьки могли самостійно оцінити якість та надійність укриття і прийняти рішення щодо формату навчання своєї дитини.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав поради батькам, як підготуватися до початку навчального року у воєнних умовах і що слід знати, щоб школярі були в безпеці. 

Додамо, що освітній процес в школах розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня.

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки школа укриття

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти повинні отримувати знання виключно в безпечних умовах
Хто буде вибирати формат навчання: онлайн чи офлайн. Шкарлет дав роз'яснення  
5 серпня, 13:21
Коли в Україні розпочнеться навчальний рік
Шкарлет повідомив, коли українські школярі розпочнуть навчання
17 серпня, 01:56
20% освітян виїхали з Києва, але навіть віддалено підтримували освітній процес
Навчальний процес у Києві: Кличко повідомив, як працюватимуть школи з 1 вересня
19 серпня, 14:40

Наука та освіта

Скільки шкіл в Україні мають укриття: дані Міносвіти
Скільки шкіл в Україні мають укриття: дані Міносвіти
Найкращий спосіб вивчити історію: порада від Інституту національної пам’яті (відео)
Найкращий спосіб вивчити історію: порада від Інституту національної пам’яті (відео)
Виплати внутрішньо переміщеним особам. Уряд звернувся до тих, хто не отримав кошти
Виплати внутрішньо переміщеним особам. Уряд звернувся до тих, хто не отримав кошти
Навчання під час війни. Освітній омбудсмен дав поради батькам
Навчання під час війни. Освітній омбудсмен дав поради батькам
Без російських письменників та з новою історією: Міносвіти змінило шкільну програму
Без російських письменників та з новою історією: Міносвіти змінило шкільну програму
Шкарлет повідомив, коли українські школярі розпочнуть навчання
Шкарлет повідомив, коли українські школярі розпочнуть навчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
124K
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
82K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
50K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
45K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
43K
День Незалежності: Тимошенко звернулася віршем до росіян

Новини

Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту