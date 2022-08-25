Скільки шкіл в Україні мають укриття: дані Міносвіти

Новий навчальний рік у школах, відповідно до постанови Кабміну, розпочнеться 1 вересня

В Україні близько 50% шкіл облаштовані укриттями. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

«За нашою інформацією, приблизно 50% шкіл облаштовані укриттями для здобувачів освітнього процесу, ця цифра постійно зростає. Ми моніторимо постійно, кожну п’ятницю, щоб мати оперативну інформацію щодо того чи іншого регіону», – сказав Вітренко.

Посадовець нагадав, що новий навчальний рік, відповідно до постанови Кабміну, розпочнеться 1 вересня, але матиме кілька форматів: для тимчасово окупованих територій і територій критичної небезпеки освітній процес буде проходити в онлайн-режимі, для безпечних територій, де у закладах підготовлені укриття для здобувачів освіти та учасників освітнього процесу, буде запроваджено офлайн-режим або змішане навчання.

Перший заступник міністра додав, що погоджувати відкриття тієї чи іншої школи і запровадження офлайн-режиму навчання в регіоні мають військові адміністрації, і висловив упевненість, що до 1 вересня адміністрації з цим визначаться.

За словами Вітренка, Міносвіти рекомендувало провести перед початком навчального року навчання з безпеки для вчителів. Вітренко нагадав, були внесені зміни до програми з навчального предмета «Захист Вітчизни», відтепер там будуть відповідні модулі щодо алгоритму дій у випадку повітряної тривоги або будь-яких інших тривог.

Крім того, міністерство запропонувало долучити до питань безпеки освітнього процесу і батьків, зокрема провести батьківські збори перед початком нового навчального року саме в укриттях, щоб батьки могли самостійно оцінити якість та надійність укриття і прийняти рішення щодо формату навчання своєї дитини.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав поради батькам, як підготуватися до початку навчального року у воєнних умовах і що слід знати, щоб школярі були в безпеці.

Додамо, що освітній процес в школах розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня.