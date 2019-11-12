Довгожителя серед експрезидентів США Картера знову госпіталізували



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Джиммі Картер був прийнятий в лікарню для проведення процедури щодо зниження внутрішньочерепного тиску

Стан Картера задовільний, з ним знаходиться його дружина

Колишній президент США Джиммі Картер госпіталізований в Атланті для проведення процедур по зниженню внутрішньочерепного тиску, викликаного недавнім падінням.

Про це повідомляє пресслужба Центру Картера.

«Колишній президент США Джиммі Картер був прийнятий в лікарню при університеті Еморі сьогодні ввечері (11 листопада — ред) для проведення процедури щодо зниження внутрішньочерепного тиску, викликаного кровотечею внаслідок його недавніх падінь», — йдеться в заяві.

Процедура призначена на ранок 12 листопада.

У центрі уточнили, що стан Картера задовільний, з ним знаходиться його дружина.

Нагадаємо, у жовтні 95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу.

24 жовтня колишній президент США Джиммі Картер покинув лікарню після лікування перелому.

Раніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.