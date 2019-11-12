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    У світі

    Довгожителя серед експрезидентів США Картера знову госпіталізували

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    Джиммі Картер був прийнятий в лікарню для проведення процедури щодо зниження внутрішньочерепного тиску - Довгожителя серед експрезидентів США Картера знову госпіталізували
    Джиммі Картер був прийнятий в лікарню для проведення процедури щодо зниження внутрішньочерепного тиску

    Стан Картера задовільний, з ним знаходиться його дружина

    Колишній президент США Джиммі Картер госпіталізований в Атланті для проведення процедур по зниженню внутрішньочерепного тиску, викликаного недавнім падінням.

    Про це повідомляє пресслужба Центру Картера.

    «Колишній президент США Джиммі Картер був прийнятий в лікарню при університеті Еморі сьогодні ввечері (11 листопада — ред) для проведення процедури щодо зниження внутрішньочерепного тиску, викликаного кровотечею внаслідок його недавніх падінь», — йдеться в заяві.

    Процедура призначена на ранок 12 листопада.

    У центрі уточнили, що стан Картера задовільний, з ним знаходиться його дружина.

    Нагадаємо, у жовтні 95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу.

    24 жовтня колишній президент США Джиммі Картер покинув лікарню після лікування перелому.

    Раніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.

    здоров'я США лікарня президент дружина
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