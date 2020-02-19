Вінничан запрошують взяти участь у Чемпіонаті міста з гри «Що? Де? Коли?»
Захід відбудеться 24 лютого у Міському палаці мистецтв
Місцева влада Вінниці запрошує шкільні, молодіжні та дорослі команди до 4-го туру Відкритого чемпіонату міста з гри «Що? Де? Коли?».
Учні загальноосвітніх шкіл міста та діти шкільного віку з інших навчальних закладів розпочнуть грати 24 лютого о 15:30. Деталі про Чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?» серед школярів та розклад наступних турів за посиланням: https://zoria.vmr.gov.ua/article/55
Дорослі та молодіжні команди стартуватимуть в цей же день, 24 лютого, о 18:30. Актуальну інформацію, корисні посилання та деталі Чемпіонату з гри «Що? Де? Коли?» серед дорослих і молодіжних команд можна знайти за посиланням: https://zoria.vmr.gov.ua/article/54
Серед школярів змагання відбуватимуться в заліку трьох вікових груп:
- absolute – учні 10-11 класів, учні та студенти 1-2 курсів ПТУ та коледжів (за умови відповідності віку)
- premium - учні 7-9 класів.
- junior – учні, не старше 6 класу.
Ігрова дистанція: 30 запитань українською мовою.
Всього Чемпіонат складатиметься з 7 турів, в загальний залік враховується 6 кращих результатів.
За додатковою інформацією та для попередньої реєстрації звертайтесь:
- тел.: (098) 479-72-52, (063) 668-67-68 (viber) – Штельмах Сергій Анатолійович, завідувач відділу культурно-освітньої роботи Міського Палацу мистецтв;
- або за телефонами: (0432) 65-56-12, 65-56-13 (Міський Палац мистецтв)