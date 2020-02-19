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    Вінничан запрошують взяти участь у Чемпіонаті міста з гри «Що? Де? Коли?»

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    Вінничан запрошують взяти участь у Чемпіонаті міста з гри «Що? Де? Коли?»

    Захід відбудеться 24 лютого у Міському палаці мистецтв

    Місцева влада Вінниці запрошує шкільні, молодіжні та дорослі команди до 4-го туру Відкритого чемпіонату міста з гри «Що? Де? Коли?». 
    Учні загальноосвітніх шкіл міста та діти шкільного віку з інших навчальних закладів розпочнуть грати 24 лютого о 15:30. Деталі про Чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?» серед школярів та розклад наступних турів за посиланням: https://zoria.vmr.gov.ua/article/55
    Дорослі та молодіжні команди стартуватимуть в цей же день, 24 лютого, о 18:30. Актуальну інформацію, корисні посилання та деталі Чемпіонату з гри «Що? Де? Коли?» серед дорослих і молодіжних команд можна знайти за посиланням: https://zoria.vmr.gov.ua/article/54
    Серед школярів змагання відбуватимуться в заліку трьох вікових груп:
    • absolute – учні 10-11 класів, учні та студенти 1-2 курсів ПТУ та коледжів (за умови відповідності віку)
    • premium  - учні 7-9 класів.
    • junior – учні, не старше 6 класу.
    Ігрова дистанція: 30 запитань українською мовою.
    Всього Чемпіонат складатиметься з 7 турів, в загальний залік враховується 6 кращих результатів.
    За додатковою інформацією та для попередньої реєстрації звертайтесь:
    • тел.: (098) 479-72-52, (063) 668-67-68 (viber) – Штельмах Сергій Анатолійович, завідувач відділу культурно-освітньої роботи Міського Палацу мистецтв;
    • або за  телефонами: (0432) 65-56-12, 65-56-13 (Міський Палац мистецтв)
    діти місцева влада Вінниця студенти вінничани учні
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