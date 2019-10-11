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    Вінничанам повідомили, як на свята будуть працювати медичні заклади

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    Вінничанам повідомили, як на свята будуть працювати медичні заклади

    Як у вихідні працюватимуть заклади охорони здоров’я міста

    У вихідні та святкові дні 12 – 14 жовтня в разі необхідності отримання медичної допомоги вінничани можуть звертатись до приймальних відділень:

    • дорослі можуть звертатись до міської клінічної лікарні №1 (Хмельницьке шосе,96); міської клінічної лікарні №3 (вул. Маяковського,138);
    • для отримання дорослими медичної допомоги хірургічного профілю необхідно звертатись до міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Київська, 68);
    • за потреби дітей приймуть у міській лікарні «Центр матері та дитини» (вул. Маяковського, 138).

    Крім того, Центрами первинної медико-санітарної допомоги у вихідні та святкові дні буде забезпечено надання первинної медичної допомоги черговим лікарем 12 жовтня – з 9:00 до 14:00; 13 жовтня та 14 жовтня – з 9:00 до 12:00 за адресами:

    • ЦПМСД №1 вул. Москаленко,42, т.56-35-18, (097) 929-91-02;
    • ЦПМСД №2 вул. Магістратська,44, т.67-02-24, 67-03-34;
    • ЦПМСД №3 вул. Хмельницьке шосе,96, т.46-02-63, 46-78-93;
    • ЦПМСД №4 вул. Замостянська,18, т.55-43-77, (096) 863-92-09;
    • ЦПМСД №5 вул. Замостянська,49, т.60-24-49.

    КП «Міський лікувально-діагностичний центр» працює за наступним графіком:

    • 12 жовтня – з 9:00 до 18:00;
    • 13 жовтня – з 9:00 до 15:00;
    • 14 жовтня – вихідний день.

    МКП «Медичний стоматологічний центр» працює за наступним графіком:

    • 12 жовтня та 14 жовтня – з 9:00 до 14:00;
    • 13 жовтня – вихідний день.
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