Вчені розшифрували давню табличку з демоном (фото)



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На табличці, що 10 років тому знайшли в Іраку, написи зробив лікар і вони стосуються діагностики, лікування й пошуку причин захворювання

Давня табличка - це один із найдетальніших звітів про давню медичну освіту та практику

Група вчених розшифрувала написи на глиняній табличці віком 2700 років із зображенням демона, Про це повідомляє Daily Mail.

За словами науковців, на табличці, що 10 років тому знайшли в Іраку, написи зробив лікар і вони стосуються діагностики, лікування й пошуку причин захворювання.

Зазначається, що крім магії давні люди користувалися й ліками. На табличці стажер описав свою практику, методи лікування й своє життя.

Вчені стверджують, що тривалий час вважали, що «ассирійці й вавилоняни розглядали хворобу як явище, покликане богами, демонами чи магією і цілителі були відповідальні за вигнання цих надприродних сил наркотиками, ритуалами й заклинаннями».

«Це перший випадок, коли вдалось пов’язати одну з дуже рідкісних ілюстрацій демонів у медичних текстах з епілепсією Бенна», - зазначається у дослідженнях науковців.

Вважається, що це один із найдетальніших звітів про давню медичну освіту та практику, що були коли-небудь зареєстровані.

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