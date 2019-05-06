Утопія переможної війни

В основі радянської ідеології лежала комуністична утопія, тобто історія про щасливе майбутнє, настання якого додасть сенсe і виправдає всі нинішні неподобства

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Когда вера в коммунизм умерла, правящая номенклатура придумала новую утопию, - историю о героическом военном прошлом, которое оправдывает сегодняшнюю грязь и мерзость.

Истерическое восхваление прошлой «великой» победы призвано создать образ лучшего, чаемого будущего. Новая российская государственная утопия - не коммунизм, а будущая большая победоносная война. Не даром так популярен слоган «Можем повторить!».

Культ Победы заранее оправдывает и приближает новую военную бойню. 9 мая в России стало праздником поджигателей войны.

Повторяю здесь статью о том, что мы такое празднуем.

Великая Отечественная война (ВОВ), то есть часть Второй мировой войны, в которой участвовал СССР – наверное самое кровавое и трагическое событие 20-го века. Для власти, проявившей при подготовке и в ходе войны недальновидность, бессмысленную жестокость и некомпетентность, ВОВ – позор, а для населения страны – страшная трагедия, не дающая ни малейшего повода для триумфальной эйфории.

Все тридцатые годы долго и напряженно, под песни, пляски и парады физкультурников, под рефреном звучащее «разгромим, уничтожим врага» СССР готовился к войне. Выражалось это в частности в систематическом уничтожении наиболее боеспособной части населения. 1,5 миллиона граждан самой «вольнодышащей» страны было уничтожено или посажено только за 37-38-й годы. Большинство из них были военнообязанные мужчины, в том числе десятки тысяч профессиональных военных, включая высший командный состав армии, а также множество инженеров, руководителей производства, конструкторов военной техники и других особенно необходимых во время войны людей.

Маньяк-главнокомандующий сам уничтожил полуторамиллионное войско вместо того, чтобы послать его в бой с нацистами.

Причем в этой убитой «своими» еще до войны армии были широко представлены категории граждан, особо мотивированных дать жесткий отпор немцам – коммунисты, представители советской элиты, идеалистическая молодежь.

Затем «хитромудрый» Сталин сам себя обманул. Он заключил пакт с нацистами в надежде, что война между Германией и другими капиталистическими странами предельно ослабит обе воюющие стороны, а потом СССР, как хитрый кавказский абрек, выскочит из засады и добьет ослабивших друг друга противников.

Эту наивную глупость он на полном серьезе излагал своему окружению (судя, например, по дневникам Г. Димитрова). «Мудрый план» вождя блистательно провалился. Пакт открыл Германии дорогу к войне, в результате которой она захватила пол-Европы и, многократно усилившись, «вероломно» ударила по СССР. За недальновидность Сталина народы СССР заплатили миллионами жизней.

Началась ВОВ, как и следовало ожидать после такой «подготовки», позорным разгромом.

Немецкое наступление привело к оккупации огромных территорий и многомиллионным потерям советской армии. Безумные приказы Сталина, вопреки здравому смыслу требовавшего от своих полуразбитых войск – «ни шагу назад», привели к образованию многочисленных «котлов» и пленению в них миллионов советских солдат (только из-за решения главкома до последнего удерживать обреченный Киев попали в плен 665 тыс. человек).

СССР угрожал полный разгром. Но Сталину повезло – Гитлер оказался еще большим идиотом.

Во-первых Гитлер, по мнению его начштаба Гальдера и других немецких военачальников, допустил крупнейший стратегических просчет. Он недооценил военно-политическую важность быстрого захвата Москвы, которую советские власти в панике готовили к сдаче уже 16-го октября 1941 года. Немцы пропустили этот судьбоносный момент, потому что были заняты другим. Цитирую директиву Гитлера: «Важнейшей задачей до наступления зимой является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа. На севере такой задачей является окружение Ленинграда и соединение с финскими войсками». Гитлер, как писал в дневнике тот же Гальдер, считал, что «захват Москвы не имеет большого значения».

Бесноватый фюрер заставил немцев увязнуть в боях на второстепенных направлениях, сорвал блицкриг и тем самым во многом предрешил провал своей агрессии против СССР.

Но самое главное даже не в этом. Дилетант Гитлер, видимо, начитался в детстве историй про древнюю Спарту и грезил о том, чтобы превратить восточных славян в подобие сельскохозяйственных рабов-илотов у немцев-колонистов. Это определило отношение немцев к местному населению, значительная часть которого изначально встречала их с распростертыми объятьями. «Свершилось, пришли немцы» – так рассуждала не только литератор и журналист Лидия Осипова, но и многие другие советские граждане, ненавидевшие сталинскую голодную деспотию.

А потом люди поняли, что немцы относятся к ним как к рабочему скоту; столкнулись со зверствами, унижениями, террором.

Поразительно, что даже в такой ситуации военную службу на стороне Германии несли больше миллиона бывших советских граждан. Если бы немцы не вели безумную, самоубийственную политику по отношению к населению оккупированных территорий на их стороне скорее всего сражалась бы многомиллионная армия коллаборационистов.

В общем, нацисты сумели так настроить против себя советских людей, что начали восприниматься ими как самая страшная угроза, как худшее из зол.

Война стала по настоящему отечественной, советские солдаты бились на смерть и разгромили ненавистных оккупантов.

Паровоз Победы, в топку которого были брошены беспрецедентные в мировой истории многомиллионные жертвы, несмотря на кровавые чудачества своего криворукого машиниста-Сталина, все-таки дошел до финиша. Сразу после этого, как написала по другому поводу Зинаида Гиппиус, жители СССР были «снова в старый хлев загнаны плетью». Сталин, поставивший в начале ВОВ страну на грань гибели, умилился долготерпению русского народа и был провозглашен спасителем отечества. А ветеранам войны было дано понять, что у них нет никаких особых прав, что они – простые винтики сталинской системы.

Сейчас реальная история ВОВ мало кому нужна в России. Власти лихо торгуют ВОВ-опиумом для народа, а люди пытаются забыть в победной наркоэйфории об убогой серости своей жизни.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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