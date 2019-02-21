Вінничанам розповіли, де можна отримати субсидію «живими» грошима



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Субсидію «живими» грошима можна отримати в «Ощадбанку» або на «Укрпошті»

З 1 січня цього року почав діяти новий механізм надання субсидій. Тим, хто звернувся за державною допомогою з першого січня 2019 року, субсидію виплачуватимуть «живими» грошима. Люди, яким раніше була призначена субсидія, кошти перераховуватимуть на банківські рахунки «Ощадбанку». Пенсіонери зможуть отримувати кошти разом із пенсією через АТ «Укрпошту».

Наразі по всій України триває перехід на нову форму забезпечення громадян державною допомогою на оплату за житлово-комунальні послуги. Уряд Гройсмана запускає механізми монетизації субсидій, щоб кожна людина не лише мала кошти на оплату комірного, а й була зацікавлена в економії енергоресурсів.

19 лютого на прес-конференції у мерії представники підрозділів, які включені до процесу монетизації субсидій, розповіли про особливості цього періоду та що повинні знати та розуміти люди.

Заступник міського голови Галина Якубович розповіла, що перший етап монетизації розпочався з 1 січня 2019 року. «Нічого не змінилося в порядку призначення субсидій, змінився лише механізм виплати. Було доручення Президента та Уряду виплатити реальні готівкові кошти. Сподіваюсь, що це громадян навчить ще більше економити енергоресурси і люди вчасно платитимуть за комунальні послуги», - розповіла Галина Якубович. Читайте також Одного разу американці вже розвалили «імперію зла» Сьогодні, 06:20

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Україна продовжує отримувати мільярдні податки з окупованих територій, – Держказначейство Вчора, 20:48 Тим, хто отримує субсидію з 1 січня автоматично відкривають обліковий запис в «Ощадбанку», на який буде зараховуватися сума субсидії та в подальшому буде списуватися з нього.