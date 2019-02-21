Вінничанам розповіли, де можна отримати субсидію «живими» грошима
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Розсилка
Субсидію «живими» грошима можна отримати в «Ощадбанку» або на «Укрпошті»
З 1 січня цього року почав діяти новий механізм надання субсидій. Тим, хто звернувся за державною допомогою з першого січня 2019 року, субсидію виплачуватимуть «живими» грошима. Люди, яким раніше була призначена субсидія, кошти перераховуватимуть на банківські рахунки «Ощадбанку». Пенсіонери зможуть отримувати кошти разом із пенсією через АТ «Укрпошту».
Наразі по всій України триває перехід на нову форму забезпечення громадян державною допомогою на оплату за житлово-комунальні послуги. Уряд Гройсмана запускає механізми монетизації субсидій, щоб кожна людина не лише мала кошти на оплату комірного, а й була зацікавлена в економії енергоресурсів.
19 лютого на прес-конференції у мерії представники підрозділів, які включені до процесу монетизації субсидій, розповіли про особливості цього періоду та що повинні знати та розуміти люди.
Заступник міського голови Галина Якубович розповіла, що перший етап монетизації розпочався з 1 січня 2019 року. «Нічого не змінилося в порядку призначення субсидій, змінився лише механізм виплати. Було доручення Президента та Уряду виплатити реальні готівкові кошти. Сподіваюсь, що це громадян навчить ще більше економити енергоресурси і люди вчасно платитимуть за комунальні послуги», - розповіла Галина Якубович.
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Тим, хто отримує субсидію з 1 січня автоматично відкривають обліковий запис в «Ощадбанку», на який буде зараховуватися сума субсидії та в подальшому буде списуватися з нього.
«Після списання коштів, банк протягом доби має надіслати СМС повідомлення одержувачу субсидії, з інформацією про списання коштів з рахунку та про суму, яку необхідно сплатити домогосподарству за спожиті комунальні послуги в попередньому місяці. Субсидіантам, після отримання СМС, необхідно щомісяця сплачувати вартість за спожиті послуги з урахуванням списаних з облікового запису коштів. Після закінчення опалювального сезону, а саме у червні, суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні банківські рахунки одержувачів житлової субсидії», – пояснює директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова.
Якщо, сім’ї призначено субсидію на газ, воду, електроенергію в загальному розмірі 1500 гривень, а сума всіх комунальних платежів становить 2000 гривень, після надходження субсидії на спеціальний рахунок сім’ї «Ощадбанк» перерахує 1500 субсидійних гривень постачальникам послуг. І тоді поінформує сім’ю про те, що їй залишилося доплатити за комуналку 500 гривень.
Другий етап монетизації розпочнеться з 1 березня. Гроші отримають й ті вінничани, які звернулися за державною допомогою з початку опалювального сезону (жовтень-грудень 2018 року). Таким людям не потрібно додатково звертатися до управлінь соціального захисту населення. А після отримання коштів, вони самостійно мають оплатити вартість спожитих послуг.
«Якщо ви не отримуєте пенсію, то маєте звернутися із паспортом та ідентифікаційним кодом до одного із відділень АТ «Ощадбанку». Зробити це варто після 11 березня. У банку відкриють рахунок, де можна отримати нарахування на картку або ж на касі через систему «Швидка копійка». Є ряд клієнтів, які вже мають соціальні карти у нашому банку, є ймовірність, що вони отримають виплати на цю ж картку», - зазначив керуючий ВОУ АТ «Ощадбанк» Юрій Боковий.
Пенсіонери отримуватимуть субсидію разом із пенсією. Розмір призначеної адресної допомоги Пенсійний фонд виплатить двома шляхами: на банківський рахунок, куди зараховується пенсія, або на відділення АТ «Укрпошти» за місцем проживання, де людина одержує пенсію (у такому випадку пенсіонери розписуватимуться у двох відомостях).
У департаменті соціальної політики закликають вчасно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Оскільки боржники не зможуть отримати пільгу на наступний період.
Право на отримання готівкових коштів мають близько 40 тисяч домогосподарств міста на загальну суму 55,8 млн. грн, з них майже 24,5 тисяч домогосподарств отримають державну допомогу одночасно з виплатою пенсії та 13,3 тис. домогосподарств отримають субсидію через АТ «Ощадбанк». За лютий буде перераховано на облікові записи 824 домогосподарств субсидії на загальну суму 1,7 млн грн.