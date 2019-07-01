Вінничани через петицію хочуть прибрати рекламні банери з площі Гагаріна



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Жителям міста набридла реклама біля Вінницького універмагу

Вінничанин Володимир Рожков 1 липня опублікував петицію до міськради, в якій пропонує прибрати рекламні банери з будівлі Універмагу.

За його словами, це місце – площа Гагаріна – приваблює туристів і вінничан, а тенти паплюжать фасад і зовнішній вигляд міста.

Якщо петиція за два тижні набере необхідних для відповіді мерії 350 голосів, то автору не слід передчасно «пити шампанське». Будівля вінницького універмагу та сусідній комплекс є приватною власністю. Це перше.

По-друге, міська влада навела лад з рекламними вивісками на вулиці Соборній, розпочала цей процес на вулиці Пирогова, але чомусь «обійшла увагою» перетин цих вулиць – площу Гагаріна. Можливо причина в тому, що будівля у незавершеному стані, а тент її прикриває як будмайданчик, і це не є порушенням. З іншого боку, вже який рік саме тент є головною прикрасою площі…

Джерело: naparise.com