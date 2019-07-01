  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничани через петицію хочуть прибрати рекламні банери з площі Гагаріна

    • Розсилка
    Вінничани через петицію хочуть прибрати рекламні банери з площі Гагаріна

    Жителям міста набридла реклама біля Вінницького універмагу

    Вінничанин Володимир Рожков 1 липня опублікував петицію до міськради, в якій пропонує прибрати рекламні банери з будівлі Універмагу.

    За його словами, це місце – площа Гагаріна – приваблює туристів і вінничан, а тенти паплюжать фасад і зовнішній вигляд міста.

    Читайте також

    Якщо петиція за два тижні набере необхідних для відповіді мерії 350 голосів, то автору не слід передчасно «пити шампанське». Будівля вінницького універмагу та сусідній комплекс є приватною власністю. Це перше.

    По-друге, міська влада навела лад з рекламними вивісками на вулиці Соборній, розпочала цей процес на вулиці Пирогова, але чомусь «обійшла увагою» перетин цих вулиць – площу Гагаріна. Можливо причина в тому, що будівля у незавершеному стані, а тент її прикриває як будмайданчик, і це не є порушенням. З іншого боку, вже який рік саме тент є головною прикрасою площі…  

    Джерело: naparise.com

    Читайте також
    місцева влада Вінниця благоустрій реклама вінничани місто петиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ