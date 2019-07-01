З Вороновиці до Вінниці пустили муніципальний автобус з пільговим проїздом для всіх селян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 липня з Вороновиці, що під Вінницею, пустили перший рейс муніципального автобусу з пільговим проїздом

Вартість разової поїздки до обласного центру – 12 грн. Це на вісім гривень дешевше запослуги приватного перевізника. Скористатися поїздкою можуть лише мешканці населеного пункту та села Комарів, яке входить до Вороновицької об’єднаної територіальної громади.

«З Немирівським АТП уклали довгострокову угоду про оренду автобуса. Це сучасний транспорт, який відповідає всім вимогам. Перевезти одночасно може близько півсотні пасажирів. Для того, щоб зробити дешевший проїзд для наших мешканців, а їх у нашій об’єднаній територіальній громаді вісім тисяч, писали програму «Спеціальне перевезення». Гроші були закладені до місцевого бюджету», - розповів Вінниця.info Олександр Ковінько, сільський голова.

Розклад руху автобуса:

07.00 - Вороновиця (центр) – Комарів – Вінниця (зал. вокзал)

Вінниця (зал. вокзал) – Комарів – Вороновиця (центр

08.30 - Вороновиця (центр) – Вороновиця (круг) – Вінниця (зал. вокзал)

Вінниця (зал. вокзал) – Вороновиця (круг) – Вороновиця (центр))

17.30 - Вінниця (зал. вокзал) – Вороновиця (круг) – Вороновиця (центр)

Вороновиця (центр) – Вороновиця (круг) – Вінниця (зал. вокзал)

19.00 - Вінниця (зал. вокзал) – Комарів – Вороновиця (центр)

Вороновиця (центр) – Комарів – Вінниця (зал. вокзал) .

Джерело: vinnitsa.info