Дороги Вінниччини, на яких виконують ремонт (список)
- Сьогодні, 06:38
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У регіоні триває період ремонту автошляхів
У 2018 році з Державного дрожного фонду на ремонт місцевих доріг виділили 623,8 мільйони гривень.
У Службі автомобільних доріг Вінниччини надали перелік доріг по кожному районі, де планують виконати ремонти. У відомстві відразу зазначають, що коштів, аби скрізь постелити асфальт не вистачить, тому виконуватимуть ямковий та листковий ремонти.
Головне завдання, яке поставленне перед дорожниками - це забезпечити проїзд.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у 2018 році триватиме будівництво транснаціонального коридору GO Highway через Вінницьку область. У його рамках цьогоріч цілком відновлять трасу М-12 від Вінниці до меж Хмельницької області. Також до Житомирщини цілком відремонтують трасу М-21.
Джерело: Vinbazar