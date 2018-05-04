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    Дороги Вінниччини, на яких виконують ремонт (список)

    У регіоні триває період ремонту автошляхів
    У 2018 році з Державного дрожного фонду на ремонт місцевих доріг виділили 623,8 мільйони гривень. У Службі автомобільних доріг Вінниччини надали перелік доріг по кожному районі, де планують виконати ремонти. У відомстві відразу зазначають, що коштів, аби скрізь постелити асфальт не вистачить, тому виконуватимуть ямковий та листковий
    • Сьогодні, 06:38
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    У регіоні триває період ремонту автошляхів

    У 2018 році з Державного дрожного фонду на ремонт місцевих доріг виділили 623,8 мільйони гривень.

    У Службі автомобільних доріг Вінниччини надали перелік доріг по кожному районі, де планують виконати ремонти. У відомстві відразу зазначають, що коштів, аби скрізь постелити асфальт не вистачить, тому виконуватимуть ямковий та листковий ремонти.

    Головне завдання, яке поставленне перед дорожниками - це забезпечити проїзд. 

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    Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у 2018 році триватиме будівництво транснаціонального коридору GO Highway через Вінницьку область. У його рамках цьогоріч цілком відновлять трасу  М-12 від Вінниці до меж Хмельницької області. Також до Житомирщини цілком відремонтують трасу М-21. 

    Джерело: Vinbazar

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