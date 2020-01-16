Вінничани святкуватимуть Водохреща на Вишенському озері



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В неділю, 19 січня, вінничани відзначатимуть Водохреща

О 11:00 свято розпочнеться на Вишенському озері, що у парку «Дружби народів», а о 12:00 – на озері в районі олійножирового комбінату (вул. Волошкова, 8). Під час заходів вінничани та гості міста зможуть взяти участь у спортивних конкурсах, послухати народну музику, а також – зануритися у хрещенську воду.

Вже традиційно, Водохреща у Вінниці відзначатимуть на двох локаціях: Вишенському озері та на озері в районі олійножиркомбінату. На Вишенському озері з 11:00 на вінничан чекає театралізоване свято зимового плавання «Що й на річці, на Йордані». Тут виступатиме духовий оркестр в/ч 3028, народний аматорський гурт весільних музик «Заграй» Сосонського будинку культури (керівник Ігор Бабенко), вихованці зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» Міського палацу мистецтв. У зимових купаннях візьмуть участь представники клубу «Нептун».

В рамках святкування комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради влаштує для вінничан чимало спортивних розваг. Зокрема, можна буде взяти участь у конкурсі по перетягуванні канату, естафетах, випробувати свої сили у вправах на швидкість та багато іншого. На переможців чекатимуть заохочувальні подарунки.

Також о 12:00 свято Водохреща розпочнеться на водоймі, що в районі Вінницького олійножиркомбінаті. Тут на вінничан чекають виступи провідних колективів міста та народні забави. Виступатимуть представники дитячих шкіл мистецтв, Вінницької дитячої музичної школи №2, молодіжний фольклорний гурт «Рута м’ята» та інші. Будуть конкурси на краще виконання щедрівок, колядок та українських пісень, танцювальний конкурс.

Відзначаючи Водохреща, вінничанам варто пам’ятати про правила поведінки під час перебування на водоймі та під час купання. Нагадаємо, купатися варто під наглядом представників служби порятунку та лікарів. Перед купанням потрібно розігріти тіло, зробивши розминку. Занурюватися радять по шию, не замочивши голову, аби уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. У воді краще довго не затримуватися, а вийшовши відразу витертися рушником і одягтися. Зайти в тепле приміщення і випити теплого чаю.