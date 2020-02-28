  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничани вибороли дев’ять перших місць на кубку області з важкої атлетики

    • Розсилка
    Вінничани вибороли дев’ять перших місць на кубку області з важкої атлетики

    Про спортивні досягнення вінничан

    У Вінниці відбувся кубок області з важкої атлетики. У ньому взяли участь 60 спортсменів, серед яких й вінничани, які представляли міську дитячо-юнацьку спортивну школу №5.

    Вони вибороли 9 – І місць, 4 – ІІ місця та 1 – ІІІ місце.

    Перші місця посіли Костянтин Савроцький, Ірина Слюсаренко, Олександр Іванюк, Юлія Коврова, Любов Кураченко, Вікторія Поліщук, Вадим Мельник, Костянтин Кульчиковський, Максим Лубов.

    спорт Вінниця вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ