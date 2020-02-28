Вінничани вибороли дев’ять перших місць на кубку області з важкої атлетики
Про спортивні досягнення вінничан
У Вінниці відбувся кубок області з важкої атлетики. У ньому взяли участь 60 спортсменів, серед яких й вінничани, які представляли міську дитячо-юнацьку спортивну школу №5.
Вони вибороли 9 – І місць, 4 – ІІ місця та 1 – ІІІ місце.
Перші місця посіли Костянтин Савроцький, Ірина Слюсаренко, Олександр Іванюк, Юлія Коврова, Любов Кураченко, Вікторія Поліщук, Вадим Мельник, Костянтин Кульчиковський, Максим Лубов.