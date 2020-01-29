За минулий рік у Вінниці відремонтували інженерні мережі у 61 багатоповерхівці



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Місцева влада звітує про виконання робіт у 2019 році

У Вінниці активно продовжують ремонтувати інженерні мережі у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування з мешканцями. Минулого року вдалося провести такі роботи у 61 багатоквартирному будинку. Наразі роботи тривають у чотирьох.





Уже не перший рік вінничани активно долучаються до програми співфінансування ремонту житлового фонду. Умови участі – незмінні: 70% витрат покриває міський бюджет, решту докладають мешканці. Власники багатоквартирних будинках уже не перший рік замінюють інженері мережі, освітлення, щитові. Також ремонтують дахи, міжпанельні стики, вікна замінюють на енергоефективні, проводять капітальний ремонт ліфтового господарства.

«Цього року ми уже завершили капітальний ремонт інженерних мереж у будинках по вул. вул. Б. Ступки, 3, та вул. В. Порика, 37. Наразі тривають роботи по вул. Келецька, 106, просп. Юності, 73, 1-й Київський пров., 55 та вул. Талаліхіна, 5. Також проводиться тендерні процедури ще по кількох будинках», - зазначив директор департаменту житлового господарства Роман Фурман.