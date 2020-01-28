У Вінниці митник намагався підкупити співробітника СБУ



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Митник хотів дати хабаря працівнику Служби безпеки Фото: СБУ

СБУ затримала вінницького держінспектора податкової та митної справи

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали у Вінниці державного інспектора податкової та митної справи у Вінницькій митниці Державної фіскальної служби, який пропонував хабар співробітнику СБУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У межах розпочатого кримінального провадження встановлено, що митник намагався передати 1000 доларів США співробітнику обласного управління СБУ. У цю суму зловмисник оцінив фальсифікацію матеріалів та невручення йому підозри у кримінальному провадженні, за яким працівник СБУ виконував доручення слідчого. Співробітник відразу повідомив керівництво про отримання протиправної пропозиції. Правоохоронці затримали державного інспектора податкової та митної справи на центральній площі обласного центру під час спроби передачі всієї суми хабаря», - йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР у Хмельницькому та управлінням СБУ в Вінницькій області.