  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці митник намагався підкупити співробітника СБУ

    • Розсилка
    Митник хотів дати хабаря працівнику Служби безпеки&nbsp; - У Вінниці митник намагався підкупити співробітника СБУ
    Митник хотів дати хабаря працівнику Служби безпеки 
    Фото: СБУ

    СБУ затримала вінницького держінспектора податкової та митної справи

    Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали у Вінниці державного інспектора податкової та митної справи у Вінницькій митниці Державної фіскальної служби, який пропонував хабар співробітнику СБУ.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «У межах розпочатого кримінального провадження встановлено, що митник намагався передати 1000 доларів США співробітнику обласного управління СБУ. У цю суму зловмисник оцінив фальсифікацію матеріалів та невручення йому підозри у кримінальному провадженні, за яким працівник СБУ виконував доручення слідчого. Співробітник відразу повідомив керівництво про отримання протиправної пропозиції. Правоохоронці затримали державного інспектора податкової та митної справи на центральній площі обласного центру під час спроби передачі всієї суми хабаря», - йдеться у повідомленні.

    n_7046_88957098

    Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

    Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР у Хмельницькому та управлінням СБУ в Вінницькій області.

    митниця СБУ корупція в Україні хабар Вінниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ