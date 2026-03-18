Вінниччина: пасинок жорстоко вбив вітчима та переховувався в лісі

Наталія Порощук
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання
фото: Національна поліція України

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення

У Мурованих Курилівцях Вінницької області пасинок під час побутового конфлікту завдав смертельних ножових поранень вітчиму та ховався від поліції в лісі. Фігуранта допоміг розшукати службовий пес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

43-річного зловмисника затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

«Злочин стався 14 березня вранці на території приватного домоволодіння в Мурованих Курилівцях. За попередньою інформацією слідства, між чоловіками виникла побутова сварка, під час якої фігурант спричинив 65-річному вітчиму 17 ножових поранень у різні частини тіла. Від отриманих травм потерпілий помер, а зловмисник з місця події втік», – йдеться у повідомленні.

У результаті проведених заходів місцеві поліцейські та кінолог зі службовим собакою розшукали та затримали підозрюваного – він ховався в лісі на околиці селища.

Вінниччина: пасинок жорстоко вбив вітчима та переховувався в лісі фото 1

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області у приватному будинку виявлено тіла чоловіка та його 11-річної доньки. Повідомлення до поліції надійшло від жінки про те, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку.

Теги: вбивство Вінниччина Національна поліція України

