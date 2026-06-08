У Вінниці під час пожежі у квартирі загинула жінка

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС

Зранку 8 червня у Вінниці під час пожежі загинула людина. Трагедія сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Келецькій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Під час ліквідації загоряння на підлозі в кімнаті рятувальники виявили жінку без ознак життя. Загибла – 89-річна власниця помешкання.

«Через що сталося займання, наразі з'ясовують. На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Раніше на Вінниччині у с. Бубнівка Гайсинської громади сталася трагедія. Через необережність під час куріння спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка. З’ясувалося, що загинув 54-річний власник домоволодіння.

До слова, у Вінниці під час пожежі бійці ДСНС врятували 73-річну жінку та евакуювали матір із двомісячним немовлям.

Як повідомлялося, на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей. У с. Якушинці Вінницького району під час ліквідації загоряння будівельного вагончика рятувальники виявили тіло чоловіка, віком близько 50 років. Зокрема, у с. Жеребилівка Яришівської громади під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка.