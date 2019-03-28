Вінницька команда виграла Чемпіонат України з футзалу серед дівчат
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Кращим захисником Чемпіонату стала також вінничанка
23 березня відбувся фінал Чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2002-2003р.н. Першість здобула вінницька команда.
Всього за звання найкращих змагалося 8 команд. У поєдинку за перше місце зустрілися футбольний клуб «Вінниця» та КДЮСШ «ОЛІМП» із міста Славутич. Вінницькі спортсменки обіграли суперниць із рахунком 2:1.
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Крім цього кращим захисником чемпіонату стала вінничанка Ганна Смеречинська.