Вінницька спортсменка Джойс Коба змінила бігову доріжку на модельний подіум



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Вінничанка Джойс Коба є знаною чемпіонкою та майстром спорту міжнародного класу.

Захищаючи честь області та країни, вона перемагала на вітчизняних змаганнях, здобула призові місця на Чемпіонаті Європи та світу з легкої атлетики. Юній дівчині пророкували успішне спортивне майбутнє, але взимку 2018 року вона залишила легку атлетику та стала моделлю.

Чому вирішила завершити спортивну кар'єру та про найближчі плани у моделінгу Джойс Коба розповіла редакції сайту Vinbazar.com.

Професійно легкою атлетикою Джойс займалася впродовж 10 років. Спеціалізувалась на коротких дистанціях 200 та 400 метрів. У 2014 році дівчина виборола срібло на літніх юнацьких Олімпійських іграх у Китаї, а також золото на Чемпіонаті Європи 2017 з легкої атлетики у складі української збірної.

Сама спортсменка зізнається, що справжнє задоволення їй приносять не медалі та місця, а побиття персональних рекордів.

«Звичайно, я була рада, що виграла срібну медаль на юніорських Олімпійських іграх, була фізично підготовлена для цього. На Чемпіонаті світу, прийшла 7-ю, але покращила власний результат. Я була щаслива, адже досягла більшого. Поїздка виявилася під загрозою через проблеми зі здоров'ям, але я потрапила у фінал з особистим рекордом», - пояснює спортсменка.

Травма та довга реабілітація

Через великі навантаження (тренування відбувалися двічі-тричі на день - ред) спринтерка постійно відчувала біль у спині. Спеціальні масажі та процедури не допомагали. В якийсь момент через травму дівчина просто не змогла стати на ноги.

«Коли ти професійний спортсмен, потрібно постійно вдосконалюватись, робити більші навантаження. Після тренувань в мене в прямому сенсі слова почали відмовляти ноги. Через довгу реабілітацію я пропустила Чемпіонат Європи та світу у 2018 році. Потім “потягнула” зв'язки на стопі та вирішила, піти зі спорту».

Своєму тренеру Володимиру Прошину сказала, що тренуватиметься до літа, а там час покаже. Він все розумів та змирився з вибором дівчини. Наразі в них чудові стосунки, за словами Джойс, тренер став їй другим батьком.

Перші кроки у модельному бізнесі

Першу пропозицію вийти на модельний подіум Джойс отримала випадково, коли поверталася після тренування.

«На вулиці до мене підійшла дівчина та запросила виступили на показі одягу. Тоді на Vin Fashion Week шукали темношкіру модель. Я спробувала і мені сподобалось, адже, як і більшість дівчат, люблю фотографуватися».

Далі Джойс спробувала свої сили у конкурсі «Міс Бікіні». Це стало своєрідною розрадою, адже через проблеми зі здоров'ям, дівчина втратила можливість взяти участь у Олімпіаді, до якої довго тренувалася. Під час конкурсу її помітили члени журі з Києва та запропонували роботу моделлю в столиці. Наразі дівчина отримує пропозиції на зйомку одягу вітчизняних та закордонних дизайнерів.

«Найбільше мені запам'яталася зйомка у весільних сукнях від дизайнера Андре Тана. Мабуть, мрія кожної дівчини побути в такому образі. Брала участь у фотосесії з партнером у Польщі, рекламувала колекції білизни від KLEO, Jasmine у Києві», - каже Джойс.

Як розповідає вінничанка, столичні моделі за зйомку в середньому отримують 100-150 доларів. Вартість також залежить від досвіду, ім’я та модельного агентства. Якщо дівчина підписує контракт з агентством, то пошуком пропозицій займаються у ньому, а модель отримує відсоток за свої послуги. У випадку, коли фотографи зв'язують безпосередньо з моделлю, вона самостійно визначає вартість зйомки.

Серед планів - підкорити американський модельний ринок

Джойс планує розвиватися у сфері моделінгу. Розповідає, що відчула любов до камери і не соромиться спалахів та присутності фото- та відеооператорів.

«В мені є внутрішня впевненість в собі. Навіть, коли світять мільйони ліхтарів і здається, що дійти до кінцевої точки на подіумі неможливо, я йду і мені подобається», - розповідає дівчина.

Завдяки спортивній діяльності у дівчини відкрита на десять років туристична віза до Америки. Коба планує скористатися цією можливістю та реалізуватися як модель у США, що є столицею світового модельного бізнесу. Також мріє підписати контракт з італійськими агентствами, щоб поїхати на покази в Індію, Бразилію та Аргентину.

Джерело: Vinbazar