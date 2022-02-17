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    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)

    Поліцейські підтримали акцію допомоги лікарням - Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    Поліцейські підтримали акцію допомоги лікарням
    фото: facebook/vinn.police

    Акція «Здай кров – врятуй життя» проходить у межах місячника безпеки дорожнього руху

    У Вінницькій області спостерігається дефіцит донорської крові. Для пацієнтів у лікарнях потрібна кров різних груп. Тож, 16 лютого в межах акції «Здай кров – врятуй життя» вінницькі поліцейські стали донорами для людей, постраждалих в автопригодах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    Акція «Здай кров – врятуй життя» проходить у межах місячника безпеки дорожнього руху, який проводиться на Вінниччині з 1 по 28 лютого.

    До участі в акції долучилися поліцейські територіальних підрозділів Головного управління Нацполіції Вінницької області.

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    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)
    фото: facebook/vinn.police

    «Поліцейські долучилися до доброї справи, поповнивши запаси крові та плазми для постраждалих в автопригодах. Перед забором крові кожен працівник поліції пройшов необхідний огляд та за висновками медичних працівників отримав дозвіл на здачу крові», – йдеться у повідомленні.

    «Символічно, що акція відбулась у День єдності. Добрі справи об’єднують українців», – також зазначили у поліції Вінниччини.

    Зазначимо, що правоохоронці можуть продовжити посилений режим несення служби після 20 лютого.

    Як писав «Главком», з 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби.

    «З понеділка 20 тис. поліцейських, озброєних у тому числі автоматичною зброєю, вийшли на вулиці міст. Ми проводимо вибіркові перевірки громадян і транспортних засобів. В тому числі транспортних засобів, які мають іноземну реєстрацію. Зараз це необхідна міра», – пояснив Фацевич.

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    Теги: акція Вінниця поліція
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    Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)