Вінницькі поліцейські стали донорами крові для постраждалих в автопригодах (фото)

Акція «Здай кров – врятуй життя» проходить у межах місячника безпеки дорожнього руху

У Вінницькій області спостерігається дефіцит донорської крові. Для пацієнтів у лікарнях потрібна кров різних груп. Тож, 16 лютого в межах акції «Здай кров – врятуй життя» вінницькі поліцейські стали донорами для людей, постраждалих в автопригодах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Акція «Здай кров – врятуй життя» проходить у межах місячника безпеки дорожнього руху, який проводиться на Вінниччині з 1 по 28 лютого.

До участі в акції долучилися поліцейські територіальних підрозділів Головного управління Нацполіції Вінницької області.

«Поліцейські долучилися до доброї справи, поповнивши запаси крові та плазми для постраждалих в автопригодах. Перед забором крові кожен працівник поліції пройшов необхідний огляд та за висновками медичних працівників отримав дозвіл на здачу крові», – йдеться у повідомленні.

«Символічно, що акція відбулась у День єдності. Добрі справи об’єднують українців», – також зазначили у поліції Вінниччини.

Зазначимо, що правоохоронці можуть продовжити посилений режим несення служби після 20 лютого.

Як писав «Главком», з 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби.

«З понеділка 20 тис. поліцейських, озброєних у тому числі автоматичною зброєю, вийшли на вулиці міст. Ми проводимо вибіркові перевірки громадян і транспортних засобів. В тому числі транспортних засобів, які мають іноземну реєстрацію. Зараз це необхідна міра», – пояснив Фацевич.