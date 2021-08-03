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    Вінницький фотограф висміяв любов дівчат до селфі (фото)

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    Фотограф мімікою на своєму обличчі зіронізував образи, які зазвичай &laquo;вірусні&raquo; серед моделей - Вінницький фотограф висміяв любов дівчат до селфі (фото)
    Фотограф мімікою на своєму обличчі зіронізував образи, які зазвичай «вірусні» серед моделей
    Фото: Констянтин Ревуцький/Facebook

    Іронічний сет Ревуцький завершив фотографіями в образах, що притаманні чоловікам

    Соціальні мережі підірвали фото вінницького фотографа Костянтина Ревуцького. Він дотепно показав образи найпопулярніших світлин, які зазвичай викладають дівчата в Інтернеті. Свої роботи чоловік виклав у Facebook.

    Костянтин Ревуцький розповів: «Кілька днів тому з друзями проїжджали Калинівку. Дорогою помітили поле з соняхами. Я вирішив нарешті зробити світлини для себе і трішки повеселитися. Ні для кого не секрет, що зараз саме та пора, коли соняхи на полях виглядають найпрекрасніше. І тому чимало людей, а особливо дівчат, їдуть до них на фотосети. Отож, мімікою на своєму обличчі зіронізував образи, які зазвичай «вірусні» серед моделей. І, якщо дівчатам це личить, то чоловіки, як я тому приклад, виглядають, м'яко кажучи – кумедно».

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    Вінницький фотограф висміяв любов дівчат до селфі (фото)
    Вінницький фотограф висміяв любов дівчат до селфі (фото)
    Вінницький фотограф висміяв любов дівчат до селфі (фото)
    Вінницький фотограф висміяв любов дівчат до селфі (фото)

    Іронічний сет Ревуцький завершив фотографіями в образах, що притаманні чоловікам.

    Додамо, що з 12 по 25 серпня у Національному заповіднику «Софія Київська» пройде V щорічний фотографічний ярмарок Photo Kyiv 2021. Цьогоріч Photo Kyiv 2021 буде представлений як міжнародна виставка фоторобіт «Невидиме життя» і відбудеться просто неба.

    Нагадаємо, що «Главком» зібрав світлини, вся сіль яких криється на задньому плані.

    Раніше йшлося про те, що трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію на автомобільній дорозі.

    Теги: фотограф селфі Вінниця
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    Вінницький фотограф висміяв любов дівчат до селфі (фото)