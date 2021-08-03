Вінницький фотограф висміяв любов дівчат до селфі (фото)

Іронічний сет Ревуцький завершив фотографіями в образах, що притаманні чоловікам

Соціальні мережі підірвали фото вінницького фотографа Костянтина Ревуцького. Він дотепно показав образи найпопулярніших світлин, які зазвичай викладають дівчата в Інтернеті. Свої роботи чоловік виклав у Facebook.

Костянтин Ревуцький розповів: «Кілька днів тому з друзями проїжджали Калинівку. Дорогою помітили поле з соняхами. Я вирішив нарешті зробити світлини для себе і трішки повеселитися. Ні для кого не секрет, що зараз саме та пора, коли соняхи на полях виглядають найпрекрасніше. І тому чимало людей, а особливо дівчат, їдуть до них на фотосети. Отож, мімікою на своєму обличчі зіронізував образи, які зазвичай «вірусні» серед моделей. І, якщо дівчатам це личить, то чоловіки, як я тому приклад, виглядають, м'яко кажучи – кумедно».

Іронічний сет Ревуцький завершив фотографіями в образах, що притаманні чоловікам.

Додамо, що з 12 по 25 серпня у Національному заповіднику «Софія Київська» пройде V щорічний фотографічний ярмарок Photo Kyiv 2021. Цьогоріч Photo Kyiv 2021 буде представлений як міжнародна виставка фоторобіт «Невидиме життя» і відбудеться просто неба.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав світлини, вся сіль яких криється на задньому плані.

Раніше йшлося про те, що трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію на автомобільній дорозі.