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    Вінницю присипало весняним снігом (фото)

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    Вінницю присипало весняним снігом (фото)

    Зима не здає позиції

    Сьогодні у Вінниці вночі місто присипало весняним снігом. Згідно з прогнозами синоптиків цілий день протримається хмарна погода.

    У першій половині дня прогнозували мокрий сніг. 

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    Вінницю присипало весняним снігом (фото)
    Вінницю присипало весняним снігом (фото)
    Вінницю присипало весняним снігом (фото)
    Вінницю присипало весняним снігом (фото)
    Вінницю присипало весняним снігом (фото)

    Також, раніше «Главком» повідомляв, що синоптики розповіли, якою буде погода у день виборів

    У День виборів президента України, 31 березня, в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.



    Джерело: vn.presspoint.in.ua

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