Вінницю присипало весняним снігом (фото)



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Зима не здає позиції

Сьогодні у Вінниці вночі місто присипало весняним снігом. Згідно з прогнозами синоптиків цілий день протримається хмарна погода.

У першій половині дня прогнозували мокрий сніг.

Також, раніше «Главком» повідомляв, що синоптики розповіли, якою буде погода у день виборів.

У День виборів президента України, 31 березня, в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.







Джерело: vn.presspoint.in.ua