Вісімнадцять перших місць посіли вінничани на чемпіонаті з вільної боротьби



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На місцевому чемпіонаті було продемонстровано гідні результати

Нещодавно у Вінниці відбувся чемпіонат міста з боротьби вільної серед чоловіків та жінок до 23 років.

У змаганнях взяли участь 38 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи №5, які здобули: 18 – І місць, 14 – ІІ місць та 6 – ІІІ місць.

Перші місця посіли: Правосудова Юлія, Колесник Валерія, Кучер Каріна, Зілецький Дмитро, Люлька Марина, Богатчук Вадим, Ружанська Вікторія, Нікітінська Олена, Заверуха Павло, Гаврищук Анна, Пильний Вадим, Гребенчук Ірина, Верещак Ілля, Морій Володимир, Самойлюк Олександр, Фененко Максим, Явгусішин Данило, Даіаурі Важа.