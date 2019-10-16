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    У світі

    Ассанжа довгий час піддавали «психологічним тортурам» - ООН

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    <p>11 квітня Ассанжа затримали в посольстві Еквадору в Лондоні</p> - Ассанжа довгий час піддавали «психологічним тортурам» - ООН

    11 квітня Ассанжа затримали в посольстві Еквадору в Лондоні

    Спеціальний доповідач ООН з тортур Нільс Мельцер з медиками відвідував Ассанжа в британській в'язниці у травні

    Велика Британія, США, Швеція та Еквадор відмовилися розслідувати справу про застосування «психологічних тортур» проти засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа.

    Про це повідомив на пресконференції в Нью-Йорку спеціальний доповідач ООН з тортур Нільс Мельцер.

    «Ми звернулися до всіх зацікавлених держав з проханням розслідувати цю справу, припинити чинити на нього тиск і зробити все можливе для того, щоб забезпечити дотримання його прав, які, на мій погляд, систематично порушувалися», - сказав Мельцер.

    Він розповів, що відвідував Ассанжа з медиками в британській в'язниці в травні.

    Мельцер заявив, що засновник Wikileaks піддавався «психологічним тортурам» протягом довгого часу, і відповідно до Конвенції проти катувань, країни, які протягом останніх років несли відповідальність за долю Ассанжа, повинні провести відповідне розслідування.

    Нагадаємо, 1 травня Ассанжа ув'язнили на 50 тижнів в Британії, за те, що він переховувався від арешту в посольстві Еквадору у Лондоні.

    11 квітня його затримали в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

    Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

    У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

    Джерело: Интерфакс

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